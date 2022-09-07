Реалізація електричної енергії в серпні 2022 року

За результатами серпня 2022 року на УЕБ було проведено 54 аукціони з купівлі — продажу базового, навантаження індивідуального профілю та блочних позицій електроенергії. З них 40 аукціонів в спеціалізованих секціях та 14 за комерційною секцією.

Впродовж, серпня було сформовано 202 стартових позицій на купівлю-продаж різного типу навантаження. Загалом за серпень загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів склав 4,20 млн МВт.год.

Загалом станом на кінець липня на УЕБ за напрямком «Електроенергія» акредитовано 470 учасників, що приймають участь в торгах. Основними учасниками є: ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ТЕЦи та ТЕСи державної та комунальної форми власності, ДП «Гарантований покупець», компанії групи ДТЕК, постачальники універсальних послуг, НЕК «Укренерго», трейдери, великі споживачі.

Джерело: УЕБ