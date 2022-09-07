Україна відкрита для залучення іноземних інвестицій у високотехнологічний розвиток енергетичного сектору, – Фарід Сафаров

Обновлено: Сентябрь 07, 2022.

Україна відкрита для залучення іноземних інвестицій у високотехнологічний розвиток енергетичного сектору, – Фарід Сафаров

Заступник Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Фарід Сафаров взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі, де була презентована платформа для залучення в Україну іноземних інвестицій Advantage Ukraine. Україну на заході представляла урядова делегація на чолі з Першим віце-прем’єр-міністром – Міністром економіки Юлією Свириденко.

До учасників звернувся Президент Володимир Зеленський, який наголосив, що Україна обов’язково стане «зеленим» енергетичним хабом для Європи.

«Зараз Україна – не тільки передова Європи на фронті боротьби за демократичні цінності у протистоянні з агресором, але й передова для втілення найсучасніших технологічних інвестиційних проектів. Ключовими напрямками для інвестицій в енергосектор України є атомна енергетика, відновлювана енергетика, гідроенергетика, виробництво водню та біопалива, підвищення гнучкості енергосистеми та будівництво маневрових потужностей. Наша держава готова запропонувати інвесторам у тому числі й високий інтелектуальний потенціал українських спеціалістів», — підкреслив Фарід Сафаров.

У ході візиту заступник Міністра енергетики також провів перемовини з керівниками найбільших американських компаній, зокрема, NuScale та Halliburton.

Запуск платформи Advantage Ukraine — частина глобальної кампанії, яка сигналізує світу, що Україна відкрита для нових бізнес-можливостей.

Слоган кампанії: «The biggest financial risk with Ukraine is not to invest right now» (Найбільший фінансовий ризик щодо України – не інвестувати в неї зараз).

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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