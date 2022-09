Україна відкрита для залучення іноземних інвестицій у високотехнологічний розвиток енергетичного сектору, – Фарід Сафаров

Заступник Міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Фарід Сафаров взяв участь у відкритті Нью-Йоркської фондової біржі, де була презентована платформа для залучення в Україну іноземних інвестицій Advantage Ukraine. Україну на заході представляла урядова делегація на чолі з Першим віце-прем’єр-міністром – Міністром економіки Юлією Свириденко.

До учасників звернувся Президент Володимир Зеленський, який наголосив, що Україна обов’язково стане «зеленим» енергетичним хабом для Європи.

«Зараз Україна – не тільки передова Європи на фронті боротьби за демократичні цінності у протистоянні з агресором, але й передова для втілення найсучасніших технологічних інвестиційних проектів. Ключовими напрямками для інвестицій в енергосектор України є атомна енергетика, відновлювана енергетика, гідроенергетика, виробництво водню та біопалива, підвищення гнучкості енергосистеми та будівництво маневрових потужностей. Наша держава готова запропонувати інвесторам у тому числі й високий інтелектуальний потенціал українських спеціалістів», — підкреслив Фарід Сафаров.

У ході візиту заступник Міністра енергетики також провів перемовини з керівниками найбільших американських компаній, зокрема, NuScale та Halliburton.

Запуск платформи Advantage Ukraine — частина глобальної кампанії, яка сигналізує світу, що Україна відкрита для нових бізнес-можливостей.

Слоган кампанії: «The biggest financial risk with Ukraine is not to invest right now» (Найбільший фінансовий ризик щодо України – не інвестувати в неї зараз).

Джерело: КМУ