Албанія готує «драконівські» заходи для енергозбереження

Обновлено: Сентябрь 08, 2022.

Албанія готує «драконівські» заходи для енергозбереження

В Албанії у четвер буде оголошено пакет заходів з енергозбереження, які допоможуть албанцям економити енергію в умовах кризи.

Про це заявила віцепрем’єрка та міністерка енергетики та інфраструктури Белінда Баллуку, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

Баллуку сказала, що пакет представить вона прем’єр-міністро Еді Рама, і він міститиме «рішучі заходи» для економії енергії.

«Щодо діапазону 800 кВт/год, починаючи з 1 жовтня, будуть й інші кардинальні заходи. Завтра ми представимо енергозберігаючий пакет», — сказала Баллуку, маючи на увазі вищий тариф, який мають сплачувати ті, хто споживає більше енергії.

Вона наголосила, що освітлення місць загального користування буде відключено вже після 22:00. Чиновниця також натякнула на зміну робочого часу для промисловості та інші спільні заходи Баллуку додала, що Німеччина та інші країни вже зробили аналогічні кроки.

Раніше цього місяця Баллуку порадила людям прати одяг за температури 30 градусів для економії енергії.

Пізніше Албанська електроенергетична корпорація закликала громадян вимикати світло для економії енергії.

Джерело: elektrovesti

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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