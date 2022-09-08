Албанія готує «драконівські» заходи для енергозбереження

В Албанії у четвер буде оголошено пакет заходів з енергозбереження, які допоможуть албанцям економити енергію в умовах кризи.

Про це заявила віцепрем’єрка та міністерка енергетики та інфраструктури Белінда Баллуку, повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

Баллуку сказала, що пакет представить вона прем’єр-міністро Еді Рама, і він міститиме «рішучі заходи» для економії енергії.

«Щодо діапазону 800 кВт/год, починаючи з 1 жовтня, будуть й інші кардинальні заходи. Завтра ми представимо енергозберігаючий пакет», — сказала Баллуку, маючи на увазі вищий тариф, який мають сплачувати ті, хто споживає більше енергії.

Вона наголосила, що освітлення місць загального користування буде відключено вже після 22:00. Чиновниця також натякнула на зміну робочого часу для промисловості та інші спільні заходи Баллуку додала, що Німеччина та інші країни вже зробили аналогічні кроки.

Раніше цього місяця Баллуку порадила людям прати одяг за температури 30 градусів для економії енергії.

Пізніше Албанська електроенергетична корпорація закликала громадян вимикати світло для економії енергії.

Джерело: elektrovesti