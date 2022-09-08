«Нафтогаз» у вересні запустить 30 АЗК у столичному регіоні під брендом U.GО

Обновлено: Сентябрь 08, 2022.

«Нафтогаз» у вересні запустить 30 АЗК у столичному регіоні під брендом U.GО

НАК «Нафтогаз України» у вересні запустить 30 автозаправних комплексів (АЗК) у столиці та Київській області під брендом U.GО на базі активів заарештованої мережі Glusco, що охоплює 126 заправок, передає Енергореформа.

Згідно з прес-релізом компанії, запуск решти АЗК буде реалізовано за результатами узгодження всіх необхідних юридичних процедур з Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА).

«Компанія зосередилася на максимально швидкому задоволенні потреб ринку. Ми свідомо вирішили розпочати роботу ще до повного завершення зміни фірмового стилю АЗК. Крім того, такий крок дасть змогу якнайшвидше відновити роботу заарештованих активів, працевлаштувати людей та сплачувати податки та збори до бюджету України», – зазначив директор ТОВ «Нафтогаз Ойл Трейдинг» Володимир Бичков.

У 100-відсоткової дочірньої компанії «Нафтогазу» – «Укргазвидобування» – є мережа з 21 заправки U.GO в Харкові та Харківській області. З 2022 року право на використання бренду має також «Нафтогаз Ойл Трейдинг», у планах якого розширення мережі в інших регіонах.

«Обидва товариства у складі «Нафтогазу» самостійно обиратимуть постачальників для мереж АЗК у своєму управлінні та проводитимуть самостійну цінову політику», – уточнили в прес-службі.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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