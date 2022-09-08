Результати торгівлі енергоресурсами та електроенергією на УЕБ у серпні 2022 року

Протягом минулого місяця на Українській енергетичній біржі проведено 42 торгові сесії у БЕТС, 54 аукціони з купівлі-продажу електричної енергії в БЕТС у версії «Electric Power» — у режимі одностороннього аукціону, а також по 4 торгові сесії кожного дня були проведені біржею на короткостроковому ринку природного газу – у режимі двостороннього зустрічного аукціону.

За їх результатами реалізовано 4196,57 тис. Мвт-год. електроенергії, 20,28 тис. тонн нафти та газового конденсату, 6,45 тис. тонн нафтопродуктів та скрапленого газу, 105 тис. куб. м. природного газу, 141 тис. тонн вугілля. Спостерігалась висока конкуренція на торгах електроенергією та скрапленим газом.

У серпні УЕБ було внесено зміни у торгову систему для організації купівлі-продажу електроенергії за технологією двостороннього безперервного аукціону, а також проведено онлайн-семінар щодо поточного стану та перспектив ринку нафти та LPG за участі профільних експертів.

Джерело: УЕБ