Евросоюз избавится от зависимости от энергоресурсов рф за 6-7 месяцев — фон дер Ляен

Об этом в четверг в ходе пресс-конференции в порту Роттердама (Нидерланды), заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает корреспондент Укринформа.

Полная запись пресс-конференции с ее участием обнародована на мультимедийном портале ЕС.

Президент Еврокомиссии ответила на вопрос журналистов, как именно европейцы будут преодолевать зимние холода в условиях газового шантажа со стороны российской федерации.

«Я глубоко убеждена, что мы победим, и что мы сильнее. Уже сейчас Норвегия поставляет гораздо больше газа в Европейский Союз, чем россия. В начале войны из всего импортируемого газа 40 процентов приходилось на российский газ. Это продолжалось много лет. Сегодня только 9 процентов – это российский газ, и это показывает, что через шесть-семь месяцев – мы уже этого достигаем – мы полностью избавимся от зависимости от российских ископаемых энергоресурсов», — отметила Урсула фон дер Ляйен.

Она напомнила, что ЕС уже полностью остановил импорт российского угля, последовательно уменьшает импорт российской нефти, диверсифицировал пути поставок газа. Все эти мероприятия помогут с уверенностью пройти следующую зиму.

«Это будет жесткая задача, но мы создали региональные группы, чтобы обеспечить, что поток газа будет идти туда, где он нужен. У нас есть чрезвычайные планы. Если посмотреть на это в более широкой перспективе, я глубоко убеждена, что мы победим. Потому что это не только война, которую россия развязала против Украины, но это также вопрос о том, одержит ли верх автократия, или демократия победит. Я глубоко убеждена, что у нас более длинное дыхание», — добавила президент Еврокомиссии.

Она особо подчеркнула, что санкции ЕС все более поражают российскую экономику, и влияние этих санкций усиливается еженедельно, именно так они и были задуманы. В течение длительного времени путин был способен частично компенсировать это снижение российской экономики доходами от ископаемых ресурсов, и именно поэтому избавление ЕС от зависимости от этих ресурсов приобретает особенно большое значение.

Президент Еврокомиссии напомнила о важности реализации Зеленого курса ЕС и достижения климатических целей 2050 года. Это важно с климатической точки зрения, поскольку в этом году вся Европа прошла через небывалую засуху и столкнулась с экстремальными погодными явлениями. Но задачи Зеленого соглашения приобретают особое значение, учитывая процесс избавления от зависимости от российского топлива, и в перспективе – от ископаемых энергоресурсов как таковых.

По словам президента ЕК, ветровые «острова» и энергетические «парки», которые будут созданы в Северном море по программе RePowerEU, позволят вырабатывать энергию, полностью покрывающую потребности 50 миллионов домохозяйств, что дает представление о потенциале возобновляемых ресурсов. Кроме того, одним из ключевых направлений этой энергетической программы ЕС является развитие водородных технологий.

«Мы поняли, что возобновляемые источники не только полезны для нашего климата. Они также – об обретении независимости от ископаемого горючего, они позволят нам освободиться от каких-либо попыток шантажа в наш адрес и укрепить безопасность нашего энергоснабжения», — добавила Урсула фон дер Ляйен.

Источник: Укринформ