Шановні колеги!

Приміть щирі вітання з Днем працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості.

Від кожного з Вас залежить енергетична безпека нашої країни. А це є запорука безпеки економічної і, відповідно, національної.

Сьогодні усі працівники галузі працюють заради Перемоги! Впевнений, усі виклики, що стоять під енергетичною галуззю, ми здолаємо, а проблеми будуть вирішені. Дякую вам за ваш труд.

Ми, як ніколи, єдині. Перемога буде за нами!

Слава Україні, смерть ворогам!

З повагою, колектив Науково-технічного центру «Псіхєя»