Ціна газу: Україна та Європа. Огляд ринку 5-9 вересня 2022 р.

Минулого тижня на середньо- та довгостроковому ринку ПГНК пропонувала до продажу ресурс вересня у ПСГ за стартовою ціною 40400 грн за тис. куб. м без ПДВ, середньозважених цін реалізації не було сформовано.

На короткостроковому ринку учасники формували заявки на всіх сегментах ринку, в ГТС та ПСГ. Реалізація газу відбулася на внутрішньодобовому ринку. Загалом було реалізовано 36 тис. куб. м природного газу. Протягом тижня не було зафіксовано суттєвих цінових коливань. У четвер біржовий курс на внутрішньодобовому ринку в ГТС склав 40300 грн за тис. куб. м, станом на п’ятницю біржовий курс для природного газу в ПСГ склав 39000 грн (без ПДВ).

Новина про те, що Газпром зупиняє «Північний потік» на невизначений час через «витік мастила» призвела до зростання цін на природний газ у Європі у вівторок та середу. Siemens Energy, що обслуговує турбіни, не побачила технічних причин для зупинки експорту газу. До кінця тижня спотові та ф’ючерсні ціни знизились, схожа тенденція котирувань спостерігалась в Азії (JKM Platts).

Ф’ючерсні ціни на нафту марки Brent минулого тижня мали спадаючу тенденцію та у ході торгів 7 вересня обвалилися нижче 90 дол./барель вперше з 8 лютого 2022 р.

Джерело: УЕБ