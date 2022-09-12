Ціна газу: Україна та Європа. Огляд ринку 5-9 вересня 2022 р.

Обновлено: Сентябрь 12, 2022.

Ціна газу: Україна та Європа. Огляд ринку 5-9 вересня 2022 р.

Минулого тижня на середньо- та довгостроковому ринку ПГНК пропонувала до продажу ресурс вересня у ПСГ за стартовою ціною 40400 грн за тис. куб. м без ПДВ, середньозважених цін реалізації не було сформовано.

На короткостроковому ринку учасники формували заявки на всіх сегментах ринку, в ГТС та ПСГ. Реалізація газу відбулася на внутрішньодобовому ринку. Загалом було реалізовано 36 тис. куб. м природного газу. Протягом тижня не було зафіксовано суттєвих цінових коливань. У четвер біржовий курс на внутрішньодобовому ринку в ГТС склав 40300 грн за тис. куб. м, станом на п’ятницю біржовий курс для природного газу в ПСГ склав 39000 грн (без ПДВ).

Новина про те, що Газпром зупиняє «Північний потік» на невизначений час через «витік мастила» призвела до зростання цін на природний газ у Європі у вівторок та середу. Siemens Energy, що обслуговує турбіни, не побачила технічних причин для зупинки експорту газу. До кінця тижня спотові та ф’ючерсні ціни знизились, схожа тенденція котирувань спостерігалась в Азії (JKM Platts).

Ф’ючерсні ціни на нафту марки Brent минулого тижня мали спадаючу тенденцію та у ході торгів 7 вересня обвалилися нижче 90 дол./барель вперше з 8 лютого 2022 р.

Джерело: УЕБ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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