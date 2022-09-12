Електроенергія: Україна та Європа 5 – 9 вересня 2022 року

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 11 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії в режимі одностороннього аукціону, з яких 4 – у комерційних секціях, та 7 – у спеціалізованих. Загалом реалізовано 702,5 тис. МВт.г електроенергії.

Квартальний індекс базового навантаження на IV квартал зафіксований на рівні 2 600 грн/МВт.г.

На РДН протягом оглядового періоду ціни були нестабільними, знаходившись в діапазоні 3032,39 — 3512,04 грн/МВт.г. Всього на РДН за останній тиждень в ОЕС України було реалізовано 157,5 тис. МВт.г. (-3%). На ВДР ціни були більш динамічними. Середньозважені ціни змінювалися в діапазоні 2864,99 — 3345,19 МВт.г. Загальний обсяг купівлі-продажу за оглядовий період склав майже 10,5 тис. МВт.г.

Минулого тижня відбулося падіння цін на природний газ та цін CO², що у поєднанні зі збільшенням вітрогенерації другий тиждень поспіль сприяло падінню цін на більшості європейських ринків електроенергії.

Станом на 8 вересня 2022 р. ціна базової електроенергії становила:

Франція — 347,52 євро/МВт.г

Угорщина — 384,77 євро/МВт.г

Польща – 143,82 євро/МВт.г.

На жовтень 2022 р. у вищезазначених країнах електроенергія торгувалась за цінами у діапазоні 264-525 євро/МВт.г.

Місячні ф’ючерси на листопад 2022 р. на електричну енергію у проаналізованих країнах зросли у середньому на 60%.

Джерело: УЕБ