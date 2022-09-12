Нафта починає тиждень зі зниження

Обновлено: Сентябрь 12, 2022.

Нафта починає тиждень зі зниження

Ціни на нафту впали у понеділок через те, що прогноз глобального попиту на паливо затьмарений обмеженнями, пов’язаними з COVID-19 у Китаї, і можливістю подальшого підвищення процентних ставок у США та Європі.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф’ючерси на нафту марки Brent впали на 1,28 долара, або на 1,4%, до 91,56 долара за барель до 03:30 GMT після того, як у п’ятницю піднялися на 4,1%.

Американська нафта West Texas Intermediate впала на 1,34 долара, до 85,45 долара за барель, або на 1,5%, після зростання на 3,9% на попередній сесії.

Причини падіння цін

«Ціни незначно змінилися минулого тижня, оскільки прибуток від номінального скорочення поставок групою, відомою як ОПЕК+, було зведено нанівець триваючими блокуваннями в Китаї, найбільшому світовому імпортері сирої нафти.

Цього року попит на нафту в Китаї може скоротитися вперше за два десятиліття, оскільки політика Пекіна щодо нульової боротьби з COVID-19 змушує людей залишатися вдома під час свят і зменшує споживання палива», — пише агентство.

«Загальний негатив, здається, переважує позитив», — сказав ринковий стратег IG Джун Ронг Єп, додавши, що ціни на нафту Brent можуть досягти 85 доларів.

Тим часом Європейський центральний банк і Федеральна резервна система готові підвищити процентні ставки для боротьби з інфляцією, яка може підвищити вартість долара США по відношенню до інших валют і зробити номіновану в доларах нафту дорожчою для інвесторів, підкреслює Reuters.

«Занепокоєння щодо попиту було зосереджено на впливі підвищення процентних ставок для боротьби з інфляцією та політиці Китаю щодо нульового поширення COVID-19″, — написав аналітик Commonwealth Bank of Australia Вівек Дхар.

Тим не менш, світові ціни на нафту можуть відновитися до кінця року — очікується, що пропозиція ще більше скоротиться, коли 5 грудня набуде чинності ембарго ЄС на російську нафту.

Економічна правда

Автор:

(Всего статей: 410)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: