Кабмін виділить на відновлення пошкоджених енергооб’єктів і допомогу деокупованим територіям 400 млн грн

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив підготувати до найближчого засідання уряду проект рішення про виділення з резервного фонду бюджету 400 млн грн на відновлення пошкоджених обстрілами РФ об’єктів енергоінфраструктури та допомогу деокупованим територіям, передає Енергореформа.

«Відновлення вимагає додаткових фінансових коштів. Тому дав завдання Мінрегіону, Мінфіну та Харківській ОВА підготувати до найближчого засідання уряду питання щодо виділення з резервного фонду бюджету 400 млн грн на відновлення пошкоджених об’єктів та допомогу деокупованим територіям», – написав він у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, для оперативної ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури буде створено координаційний штаб у рамках Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

«Вчорашні варварські обстріли росії критичної інфраструктури ще раз довели, що нам протистоять терористи. Для покращення реагування на екстрені ситуації доручив міністру енергетики, міністру розвитку громад та територій спільно з «Нафтогазом» та «Укренерго» створити координаційний штаб», – зазначив Шмигаль.