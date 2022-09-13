Кабмін виділить на відновлення пошкоджених енергооб’єктів і допомогу деокупованим територіям 400 млн грн

Обновлено: Сентябрь 13, 2022.

Кабмін виділить на відновлення пошкоджених енергооб’єктів і допомогу деокупованим територіям 400 млн грн

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив підготувати до найближчого засідання уряду проект рішення про виділення з резервного фонду бюджету 400 млн грн на відновлення пошкоджених обстрілами РФ об’єктів енергоінфраструктури та допомогу деокупованим територіям, передає Енергореформа.

«Відновлення вимагає додаткових фінансових коштів. Тому дав завдання Мінрегіону, Мінфіну та Харківській ОВА підготувати до найближчого засідання уряду питання щодо виділення з резервного фонду бюджету 400 млн грн на відновлення пошкоджених об’єктів та допомогу деокупованим територіям», – написав він у своєму Телеграм-каналі.

За його словами, для оперативної ліквідації наслідків військових руйнувань енергетичної та комунальної інфраструктури буде створено координаційний штаб у рамках Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС).

«Вчорашні варварські обстріли росії критичної інфраструктури ще раз довели, що нам протистоять терористи. Для покращення реагування на екстрені ситуації доручив міністру енергетики, міністру розвитку громад та територій спільно з «Нафтогазом» та «Укренерго» створити координаційний штаб», – зазначив Шмигаль.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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