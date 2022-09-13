Україна домагатиметься санкцій ЄС проти «Росатому» – Кулеба

Обновлено: Сентябрь 13, 2022.

Україна домагатиметься санкцій ЄС проти «Росатому» – Кулеба

Україна прагне включення російського «Росатому» до нового пакету санкцій ЄС. 

Про це розповів глава МЗС Дмитро Кулеба у інтерв’ю «РБК-Україна«, повідомляє «Європейська правда».

Відповідаючи на запитання щодо деталей восьмого пакету санкцій ЄС, Кулеба сказав, що Україна буде просувати тезу президента Зеленського про те, що потрібно заводити під санкції «Росатом».

За його словами, це стало актуально особливо після подій на Запорізькій АЕС, на якій присутні не лише російські військові, але і працівники «Росатому», які, по суті, здійснюють злочинну діяльність.

«Є всі підстави застосувати санкції проти них. І є країни в ЄС, які проти цього, будемо з ними працювати», — зауважив міністр.

За прогнозом міністра, новий санкційний пакет ЄС може бути введений швидше, ніж до кінця року.

Кулеба визнав, що серед деяких країн ЄС апетит до нових санкцій згасає, і кожен наступний пакет даватиметься складніше, ніж попередній, за нинішнього статус-кво. Але, за його словами, «це живий процес, з ними треба працювати».

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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