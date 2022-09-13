Ярослав Демченков: Допомога Європи надважлива з огляду на обстріли росією енергетичних об’єктів

Обновлено: Сентябрь 13, 2022.

Ярослав Демченков: Допомога Європи надважлива з огляду на обстріли росією енергетичних об’єктів

Заступник Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков взяв участь у 7-й конференції «Енергетична безпека – основи та перспективи розвитку», організованій Інститутом енергетичної політики Ігнація Лукасевича (Жешув, Польща). У заході також взяли участь Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс, заступник Міністра клімату та навколишнього середовища Польщі Іренеуш Зиска, представники енергетичних компаній, галузеві експерти.
Ярослав Демченков подякував міжнародним партнерам за допомогу енергетичною спецтехнікою, обладнанням та матеріалами, які допомагають швидко відновлювати енергопостачання та забезпечувати надійність роботи критичної енергетичної інфраструктури.
«Допомога європейських партнерів зараз надзвичайно важлива для України з огляду на посилення обстрілів з боку росії. Так, після нищівної поразки на полі бою російська федерація вирішила атакувати критичні об’єкти енергетичної інфраструктури, внаслідок чого сотні тисяч українських сімей в п’яти областях залишились без світла», — зазначив заступник Міністр.
Водночас він наголосив, що енергетика стала полем битви між демократичною Європою та авторитарною російською метрополією задовго до повномасштабного вторгнення росії в Україну 24 лютого.
«Маніпулювання ринками, підкуп політиків і знищення альтернативних думок були російською тактикою протягом багатьох років. З єдиною метою – посилити залежність Європи від російського викопного палива. Кращі друзі росіян – це страх і недовіра. Коли немає інших аргументів, росія вдається до шантажування поставками енергоресурсів», — зазначив заступник Міністра.
Він додав, що Україна свого часу вже неодноразово стикалася з такими викликами.
«У нас давно немає ілюзій стосовно надійності росії та російських компаній щодо стабільного постачання енергоресурсів. Я сподіваюся, європейські держави також це розуміють. Високі ціни на енергоресурси, від яких зараз страждає і Європа, і Україна, обумовлені не дефіцитом чи санкціями проти росії. Ми всі платимо за свою незалежність від держави-агресора. Ефективна реакція Європи на нинішні виклики політику росії в енергетичній сфері – це зміцнення солідарності та єдності», — наголосив Ярослав Демченков.
Заступник Міністра підкреслив, що Україна готова і надалі робити свій внесок у спільну справу.
«Раніше українська ГТС транспортувала близько 110 млрд кубометрів на рік, що перевищує поточний транзит через Україну та доступну потужність Північного потоку-1 і Північного потоку-2 разом узятих. Також Україна має значний потенціал експорту електроенергії до ЄС, що зараз використовується не на повну силу. Тим паче міністри енергетики ЄС підтримали збільшення експорту електроенергії з України на своїй позачерговій зустрічі в п’ятницю», — зазначив Ярослав Демченков.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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