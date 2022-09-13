ЄС передумав запроваджувати верхню межу цін на російський газ, — The Guardian

Європейська комісія планує посилити тиск на енергетичні компанії, але не обмежувати ціни на газ будь-якого походження.
Про це стало відомо The Guardian з проєкту регламенту, який опинився у розпорядженні редакції, інформує Цензор.НЕТ.
«Проєкт регламенту щодо «інструменту для надзвичайних ситуацій у сфері електроенергетики», з яким ознайомилася Guardian, не містить обмеження ціни ні на російський, ні на імпортний газ», — йдеться у повідомленні.
При цьому очікується, що ЄС стягуватиме податки на надприбутки з високих прибутків компаній, що працюють на викопному паливі, з окремим обмеженням на доходи виробників електроенергії з низьким вмістом вуглецю.
«Остаточний текст ще може змінитися, але проєкт показує сумніви Комісії щодо отримання достатньої підтримки з боку країн-членів ЄС для її кращого варіанта обмеження постачання російського газу», — наголошує видання.