ЄС передумав запроваджувати верхню межу цін на російський газ, — The Guardian

Обновлено: Сентябрь 13, 2022.

ЄС передумав запроваджувати верхню межу цін на російський газ, — The Guardian

Європейська комісія планує посилити тиск на енергетичні компанії, але не обмежувати ціни на газ будь-якого походження.

Про це стало відомо The Guardian з проєкту регламенту, який опинився у розпорядженні редакції, інформує Цензор.НЕТ.

«Проєкт регламенту щодо «інструменту для надзвичайних ситуацій у сфері електроенергетики», з яким ознайомилася Guardian, не містить обмеження ціни ні на російський, ні на імпортний газ», — йдеться у повідомленні.

При цьому очікується, що ЄС стягуватиме податки на надприбутки з високих прибутків компаній, що працюють на викопному паливі, з окремим обмеженням на доходи виробників електроенергії з низьким вмістом вуглецю.

Журналісти зазначають, що найімовірніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн опублікує план Європи щодо боротьби зі зростанням ціна на електроенергію під час виступу зі своєю щорічною промовою про стан профспілки 14 вересня.

«Остаточний текст ще може змінитися, але проєкт показує сумніви Комісії щодо отримання достатньої підтримки з боку країн-членів ЄС для її кращого варіанта обмеження постачання російського газу», — наголошує видання. 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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