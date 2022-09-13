ЄС передумав запроваджувати верхню межу цін на російський газ, — The Guardian

Європейська комісія планує посилити тиск на енергетичні компанії, але не обмежувати ціни на газ будь-якого походження.

Про це стало відомо The Guardian з проєкту регламенту, який опинився у розпорядженні редакції, інформує Цензор.НЕТ.

«Проєкт регламенту щодо «інструменту для надзвичайних ситуацій у сфері електроенергетики», з яким ознайомилася Guardian, не містить обмеження ціни ні на російський, ні на імпортний газ», — йдеться у повідомленні.

При цьому очікується, що ЄС стягуватиме податки на надприбутки з високих прибутків компаній, що працюють на викопному паливі, з окремим обмеженням на доходи виробників електроенергії з низьким вмістом вуглецю.

Журналісти зазначають, що найімовірніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн опублікує план Європи щодо боротьби зі зростанням ціна на електроенергію під час виступу зі своєю щорічною промовою про стан профспілки 14 вересня.

«Остаточний текст ще може змінитися, але проєкт показує сумніви Комісії щодо отримання достатньої підтримки з боку країн-членів ЄС для її кращого варіанта обмеження постачання російського газу», — наголошує видання.