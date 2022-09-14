«Газпром» надеется, что с нового года увеличит поставки газа в Китай

«Газпром» с 1 января 2023 года увеличит поставки газа в Китай по контрактам. Об этом заявил замглавы холдинга Олег Аксютин в рамках Петербургского международного газового форума, сообщает ТАСС.

По его словам, такая возможность появится благодаря окончанию строительства газопровод «Ковыкта-Чаянда».

«Таким образом, в рамках исполнения контракта подачи газа в Китайскую Народную Республику все наши планы строительные будут в этом году реализованы. И с 1 января, соответственно, объемы поставок будут увеличены согласно контрактам», — сказал Аксютин.

Ранее «Газпром» и Китай договорились о переходе на расчеты в рублях и юанях при поставках газа. Соответствующее соглашение между сторонами было подписано в рамках ВЭФ-2022.

А в конце августа «Газпром» объявил о начале проектирования нового газопровода в Китай.

Источник: НАНС