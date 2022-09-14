Міненерго і Світовий банк обговорили залучення інвестицій в енергосектор України

У Відні відбулася зустріч заступника міністра енергетики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Фаріда Сафарова з лідером програм з інфраструктури та сталого розвитку Світового банку в Білорусі, Молдові та Україні Бахером Ель-Хіфнаві. Участь у зустрічі також взяли представник України у Світовому банку Роман Качур та в онлайн-режимі – заступник міністра енергетики Микола Колісник.
Учасники обговорили співпрацю у відновленні пошкодженої енергетичної інфраструктури внаслідок бойових дій та залучення іноземних інвестицій у відповідні проєкти.
Сторони дійшли згоди щодо конкретних напрямів підтримки України, зокрема, здійснення закупівель енергоресурсів для сталого проходження осінньо-зимового періоду.
Джерело: Міненерго України