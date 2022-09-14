Словаччина думає обмежити ціни на електроенергію за прикладом Чехії

Новий міністр економіки Словаччини Карел Хірман анонсував, що у країні можуть обмежити ціни на електроенергію за прикладом Чехії.

Про це повідомляє Euractiv, пише «Європейська правда«.

Уряд Чехії нещодавно оголосив про свій план обмежити ціни на електроенергію та газ для роздрібних споживачів. Ціну на електроенергію обмежать до шести чеських крон (0,24 євро), а ціну на газ – до трьох (0,12 євро). Обмеження має бути запроваджено з жовтня.

На своєму першому брифінгу як міністр економіки Хірман сказав, що цей крок, швидше за все, зробить і Словаччина.

Раніше Словаччина планувала обмеження 6,1 терават-годин електроенергії на рівні 61 євро за мегават на 2023 і 2024 роки, але тільки перші чотири мегавати мали право на пільгову ціну. Однак це стосується лише домогосподарств, тоді як чеська модель також гарантує обмеження цін для підприємств.

Колишній аналітик з питань енергетики Хірман став міністром після того, як Ріхард Сулік та його партія «Свобода та солідарність» вийшли з правлячої коаліції внаслідок розбіжностей із колишнім міністром фінансів Ігорем Матовичем.