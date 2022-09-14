Словаччина думає обмежити ціни на електроенергію за прикладом Чехії

Обновлено: Сентябрь 14, 2022.

Словаччина думає обмежити ціни на електроенергію за прикладом Чехії

Новий міністр економіки Словаччини Карел Хірман анонсував, що у країні можуть обмежити ціни на електроенергію за прикладом Чехії.

Про це повідомляє Euractiv, пише «Європейська правда«.

Уряд Чехії нещодавно оголосив про свій план обмежити ціни на електроенергію та газ для роздрібних споживачів. Ціну на електроенергію обмежать до шести чеських крон (0,24 євро), а ціну на газ – до трьох (0,12 євро). Обмеження має бути запроваджено з жовтня.

На своєму першому брифінгу як міністр економіки Хірман сказав, що цей крок, швидше за все, зробить і Словаччина.

Раніше Словаччина планувала обмеження 6,1 терават-годин електроенергії на рівні 61 євро за мегават на 2023 і 2024 роки, але тільки перші чотири мегавати мали право на пільгову ціну. Однак це стосується лише домогосподарств, тоді як чеська модель також гарантує обмеження цін для підприємств.

Колишній аналітик з питань енергетики Хірман став міністром після того, як Ріхард Сулік та його партія «Свобода та солідарність» вийшли з правлячої коаліції внаслідок розбіжностей із колишнім міністром фінансів Ігорем Матовичем.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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