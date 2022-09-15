Ціни на нафту зросли

Обновлено: Сентябрь 15, 2022.

Ціни на нафту зросли

Ціни на нафту зросли у четвер, оскільки ринок врівноважував слабкий попит із перебоями в постачанні на тлі загрозливої ​​зупинки залізниці в Сполучених Штатах, найбільшому споживачі сирої нафти у світі.

Про це пише Reuters.

Як змінились ціни

Ф’ючерси на нафту марки Brent виросли на 2 центи до 94,12 доларів за барель до 03:24 за Гринвічем.

Ціна на нафту West Texas Intermediate зросла на 18 центів, або 0,2%, до 88,66 доларів.

Причини зростання цін

«Ціна на нафту вплинула на глобальну рецесію, але навіть за умови стабільного глобального зростання попит на нафту залишатиметься досить високим у порівнянні з триваючими занепокоєннями щодо пропозиції», — сказав головний економіст ACY Securities Кліффорд Беннетт.

«Зростаюча ймовірність зупинки залізничного транспорту в США через триваючий трудовий спір також додає підтримку ринку. Три профспілки ведуть переговори щодо нового контракту, який може вплинути на залізничні перевезення, які важливі для поставок сирої та продуктів», — пише агентство.

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) оголосило напередодні, що очікує повсюдного переходу з газу на нафту для цілей опалення.

Але дані, опубліковані Управлінням енергетичної інформації, показали, що запаси сирої нафти та дистилятів у США зросли більше, ніж очікувалося, за останній тиждень, що свідчить про зниження попиту на паливо та обмеження цін на нафту.

Джерело: Економічна правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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