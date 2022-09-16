Микола Колісник: Дієві механізми формування регіональних запасів енергоресурсів та спільного реагування на ризики – ефективний шлях протистояння росії

Обновлено: Сентябрь 16, 2022.

Микола Колісник: Дієві механізми формування регіональних запасів енергоресурсів та спільного реагування на ризики – ефективний шлях протистояння росії

Заступник Міністра енергетики України Микола Колісник взяв участь у засіданні Координаційної групи з питань безпеки постачання Енергетичного Співтовариства. У заході взяли участь керівництво та експерти відділів з питань газу та електроенергії Секретаріату Енергетичного Співтовариства, представники Генерального директорату Європейської Комісії «Енергетика», ENTSO-E та ENTSO-G, а також представники всіх країн-учасниць Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Учасники засідання обговорили поточний стан та можливості для посилення надійності енергопостачання споживачам в умовах війни росії проти України та енергетичного шантажу з боку рф.

«Ця зима буде найважчою для України за останні десятиліття з огляду на воєнні виклики. Постійний моніторинг ситуації та напрацювання механізмів спільного швидкого реагування для України і Європи, зокрема, запровадження принципу колективних закупівель, а також регіональна взаємодія нівелюватиме ризики російського шантажу.

Запропонований Європейським Союзом механізм взаємопокриття балансу пікових енергетичних навантажень — це реальний дієвий шлях протистояння спільному ворогу», — зазначив Микола Колісник.

Заступник Міністра також подякував європейським партнерам за зусилля щодо продовження санкцій проти росії. «Необхідно посилювати санкції для обмеження доходів держави-агресора від постачання енергоресурсів та розширювати диверсифікацію енергоресурсів», — підсумував Микола Колісник.

Джерело: Міненерго України

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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