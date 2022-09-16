Микола Колісник: Дієві механізми формування регіональних запасів енергоресурсів та спільного реагування на ризики – ефективний шлях протистояння росії

Заступник Міністра енергетики України Микола Колісник взяв участь у засіданні Координаційної групи з питань безпеки постачання Енергетичного Співтовариства. У заході взяли участь керівництво та експерти відділів з питань газу та електроенергії Секретаріату Енергетичного Співтовариства, представники Генерального директорату Європейської Комісії «Енергетика», ENTSO-E та ENTSO-G, а також представники всіх країн-учасниць Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Учасники засідання обговорили поточний стан та можливості для посилення надійності енергопостачання споживачам в умовах війни росії проти України та енергетичного шантажу з боку рф.

«Ця зима буде найважчою для України за останні десятиліття з огляду на воєнні виклики. Постійний моніторинг ситуації та напрацювання механізмів спільного швидкого реагування для України і Європи, зокрема, запровадження принципу колективних закупівель, а також регіональна взаємодія нівелюватиме ризики російського шантажу.

Запропонований Європейським Союзом механізм взаємопокриття балансу пікових енергетичних навантажень — це реальний дієвий шлях протистояння спільному ворогу», — зазначив Микола Колісник.

Заступник Міністра також подякував європейським партнерам за зусилля щодо продовження санкцій проти росії. «Необхідно посилювати санкції для обмеження доходів держави-агресора від постачання енергоресурсів та розширювати диверсифікацію енергоресурсів», — підсумував Микола Колісник.

Джерело: Міненерго України