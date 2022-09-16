Відбудований енергетичний сектор України стане прикладом втілення технологічних інновацій – Ярослав Демченков

Обновлено: Сентябрь 16, 2022.

Відбудований енергетичний сектор України стане прикладом втілення технологічних інновацій – Ярослав Демченков

Заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков взяв участь у координаційній зустрічі для іноземних та міжнародних партнерів, які надають допомогу сектору енергетики України у воєнний період та для післявоєнного відновлення.

Онлайн-захід був ініційований робочою групою Міністерства енергетики для відновлення української енергетичної інфраструктури, яка працює при Секретаріаті Енергетичної Хартії.

Участь у зустрічі взяли представники понад десяти проектів міжнародної технічної допомоги, партнерських іноземних установ і організацій, а також українських think-tanks, зокрема таких, як Проект Українсько-данського енергетичного партнерства, Німецько-Українського енергетичного партнерства, DIXI Group, Київської школи економіки, Проекту енергетичної безпеки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), Посольство Великобританії в Україні, Рада європейських регуляторів енергетики, представники команд підтримки реформ Міненерго та Мінрегіону.

«росія вже більше пів-року продовжує щоденні обстріли і руйнування енергетичної інфраструктури України, у томі числі мереж та об’єктів генерації. Однак відновлювальні роботи тривають з подвійною інтенсивністю, бо українці розуміють, що ворог руйнує ракетами те, що не може захопити фізично. Ми дякуємо усім партнерам за внесок у відновлення енергетичного сектору України, який не має відновлюватись за застарілими радянськими технологіями, а стане втіленням найсучасніших, екологічних енерготехнологій”, — наголосив Ярослав Демченков.

Під час зустрічі було презентовано онлайн матрицю із описом ключових організацій, проектів, їх діяльності у сфері енергетики та запланованих результатів, що спрямовані на задоволення нагальних потреб функціонування енергосектору у воєнний час та для післявоєнного відновлення.

Загальний пакет іноземної та міжнародної допомоги українській енергетиці включає фінансову підтримку (у формі грантів та кредитів на пільгових умовах), експертизу для оцінки завданих діями держави-агресора росії пошкоджень та руйнувань критичної енергетичної інфраструктури, та для формування економічно-ефективної політики відбудови українського енергетичного сектору, гуманітарну допомогу для забезпечення оперативних ремонтів, а також у вигляді енергетичного обладнання, запчастин, паливних ресурсів.

Координаційні зустрічі з іноземними та міжнародними парнерами проводитимуться Міністерством щомісяця з метою удосконалення механізмів співпраці у частині розуміння обсягу та пріоритетності потреб у допомозі українському енергетичному сектору.

Джерело: Міненерго України

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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