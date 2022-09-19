Понад 30 німецьких енергетичних асоціацій і компаній приватного сектору надали підтримку енергосектору України, — Ярослав Демченков

Обновлено: Сентябрь 19, 2022.

Понад 30 німецьких енергетичних асоціацій і компаній приватного сектору надали підтримку енергосектору України, — Ярослав Демченков

Заступник Міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков провів зустріч із керівництвом міжнародного блоку Федерального міністерства економіки та захисту клімату та Секретаріату Німецько-українського енергетичного партнерства.

Ярослав Демченков наголосив, що в умовах повномасштабної війни росії проти України Енергетичне партнерство довело свою ефективність як платформа для підтримки надійної роботи енергосистеми України.

Федеральне Міністерство економіки та захисту клімату допомогло Україні із закупівлею статичних синхронних компенсаторів – додаткового обладнання для української енергосистеми.

Заступник Міністра подякував Федеральному міністерству за надання гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання українському енергосектору від німецьких компаній та забезпечення логістичної підтримки доставки.

«Україна отримує допомогу не лише від Уряду Німеччини. До нашої країни вже надійшла підтримка від понад 30 німецьких енергетичних асоціацій і компаній приватного сектору економіки. Отримана допомога буде використана для ремонту та обслуговування електромереж, газових мереж та іншої критичної енергетичної інфраструктури», — зазначив Ярослав Демченков.

Подальші поставки постійно готуються і транспортуються в регіони України, які є найбільш постраждалими від постійних обстрілів. Секретаріат Німецько-українського енергетичного партнерства реалізує цю діяльність у співпраці з Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) та Громадською організацією «GoLocal» у координації із Міненерго.

Під час зустрічі також було обговорено ініціативу Уряду Німеччини «Зелений фонд», який впроваджуватиметься німецьким державним банком розвитку KfW і має виступити ефективним інструментом для підтримки проектів відновлення енергетичного сектору України та забезпечення безпечної роботи енергетичної інфраструктури, яка була зруйнована або пошкоджена внаслідок війни, через придбання необхідного енергетичного обладнання.

Джерело: Міненерго України

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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