За порушення на ринку пального власники запорізьких АЗС сплатять майже 179 мільйонів гривень штрафів

З початку року співробітники податкової служби регіону провели 45 фактичних перевірок АЗС з метою забезпечення контролю за обігом пального та його належного обліку за місцем реалізації і зберігання.

За результатами виявлених фактів недотримання норм законодавства суб’єктам господарювання донараховано 178,6 мільйона гривень штрафних санкцій.

Як з’ясувалося в ході перевірочних заходів, представники бізнесу найчастіше допускали такі порушення:

непідтвердження походження товарів;

непроведення розрахункових операцій через РРО;

невидача розрахункового документу;

порушення програмування пального (відсутній код УКТ ЗЕД);

відсутність витратомірів-лічильників.

Фахівці Головного управління ДПС у Запорізькій області наголошують на необхідності дотримання законодавства під час продажу підакцизної продукції.

Джерело: Головне управління ДПС у Запорізькій області