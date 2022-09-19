За порушення на ринку пального власники запорізьких АЗС сплатять майже 179 мільйонів гривень штрафів

З початку року співробітники податкової служби регіону провели 45 фактичних перевірок АЗС з метою забезпечення контролю за обігом пального та його належного обліку за місцем реалізації і зберігання.
За результатами виявлених фактів недотримання норм законодавства суб’єктам господарювання донараховано 178,6 мільйона гривень штрафних санкцій.
Як з’ясувалося в ході перевірочних заходів, представники бізнесу найчастіше допускали такі порушення:
- непідтвердження походження товарів;
- непроведення розрахункових операцій через РРО;
- невидача розрахункового документу;
- порушення програмування пального (відсутній код УКТ ЗЕД);
- відсутність витратомірів-лічильників.
Фахівці Головного управління ДПС у Запорізькій області наголошують на необхідності дотримання законодавства під час продажу підакцизної продукції.