19 вересня: Ситуація в енергетиці

Обновлено: Сентябрь 20, 2022.

19 вересня: Ситуація в енергетиці

Головне:

Російські окупанти завдали ракетного удару по Південноукраїнській АЕС. Енергоблоки працюють у штатному режимі, потерпілих немає

 Окупанти обстріляли Слов’янську ТЕС

 National Grid надіслала АТ «Дніпропетровськгаз» 70 регуляторів тиску газу

 Стабільність інфраструктури

  • Електроенергія
  • Російські окупанти завдали ракетного удару по Південноукраїнській АЕС
  • Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний удар по промисловій зоні Південноукраїнської атомної електростанції.
  • Потужний вибух стався неподалік від реакторних установок ПАЕС — всього за 300 метрів.
  • Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.
  • Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Також відключилися три високовольтні лінії електропередачі.
  • Всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.
  • Окупанти обстріляли Слов’янську ТЕС. Внаслідок ранкового обстрілу росіян пошкоджено обладнання на території Слов’янської ТЕС. Пожежу, що здійнялася від обстрілу, зараз приборкали рятувальники.
  • За минулу добу відновлено електропостачання близько 35,7 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Донецькій області – 22,2 тисячі, у Харківській – 7,8 тисячі, у Дніпропетровській — 2,9 тисячі, у Миколаївській — 1,5 тисячі, у Запорізькій – 1,3 тисячі споживачів.
  • Знеструмленими залишаються 1303 населених пунктів, загалом близько 777,8 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 417,3 тисячі, Харківській – 148 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисячі, Миколаївській – 30,7 тисячі споживачів.

Газ

  • У результаті обстрілу в Харкові ворожий снаряд поцілив у газопровід високого тиску. Бригада аварійно-диспетчерської служби АТ «Харківміськгаз» та служби ДСНС оперативно прибули на місце та усунули пожежу. Менш ніж за добу, завдяки злагодженій роботі газовиків, були проведені ремонтно-відновлювальні роботи на газопроводі високого тиску 700 мм. Фахівці компанії провели локалізацію, ліквідацію витоку газу та зварювання пошкодженої ділянки без відключення споживачів від природного газу.
  • National Grid надіслала АТ «Дніпропетровськгаз» 70 регуляторів тиску газу. Вони будуть використовуватись для відновлення газових мереж, постраждалих від ворожих обстрілів. Зараз газовики проводять тестування цього обладнання. Після цього воно буде відправлятися до інших газорозподільних компаній України, які працюють під брендом РГК: АТ «Харківгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Запоріжгаз» та ін.
  • Без газопостачання близько 240,7 тисячі абонентів.

За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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