19 вересня: Ситуація в енергетиці

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Російські окупанти завдали ракетного удару по Південноукраїнській АЕС. Енергоблоки працюють у штатному режимі, потерпілих немає
Окупанти обстріляли Слов’янську ТЕС
National Grid надіслала АТ «Дніпропетровськгаз» 70 регуляторів тиску газу
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- Російські окупанти завдали ракетного удару по Південноукраїнській АЕС
- Сьогодні, 19 вересня 2022 року, о 00:20 російська армія здійснила ракетний удар по промисловій зоні Південноукраїнської атомної електростанції.
- Потужний вибух стався неподалік від реакторних установок ПАЕС — всього за 300 метрів.
- Ударною хвилею пошкоджено будівлі АЕС, розбито понад 100 вікон.
- Відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південноукраїнського енергокомплексу. Також відключилися три високовольтні лінії електропередачі.
- Всі три енергоблоки ПАЕС працюють у штатному режимі. Потерпілих серед персоналу станції немає.
- Окупанти обстріляли Слов’янську ТЕС. Внаслідок ранкового обстрілу росіян пошкоджено обладнання на території Слов’янської ТЕС. Пожежу, що здійнялася від обстрілу, зараз приборкали рятувальники.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 35,7 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Донецькій області – 22,2 тисячі, у Харківській – 7,8 тисячі, у Дніпропетровській — 2,9 тисячі, у Миколаївській — 1,5 тисячі, у Запорізькій – 1,3 тисячі споживачів.
- Знеструмленими залишаються 1303 населених пунктів, загалом близько 777,8 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 417,3 тисячі, Харківській – 148 тисяч, Луганській – понад 128,2 тисячі, Миколаївській – 30,7 тисячі споживачів.
Газ
- У результаті обстрілу в Харкові ворожий снаряд поцілив у газопровід високого тиску. Бригада аварійно-диспетчерської служби АТ «Харківміськгаз» та служби ДСНС оперативно прибули на місце та усунули пожежу. Менш ніж за добу, завдяки злагодженій роботі газовиків, були проведені ремонтно-відновлювальні роботи на газопроводі високого тиску 700 мм. Фахівці компанії провели локалізацію, ліквідацію витоку газу та зварювання пошкодженої ділянки без відключення споживачів від природного газу.
- National Grid надіслала АТ «Дніпропетровськгаз» 70 регуляторів тиску газу. Вони будуть використовуватись для відновлення газових мереж, постраждалих від ворожих обстрілів. Зараз газовики проводять тестування цього обладнання. Після цього воно буде відправлятися до інших газорозподільних компаній України, які працюють під брендом РГК: АТ «Харківгаз», АТ «Миколаївгаз», АТ «Запоріжгаз» та ін.
- Без газопостачання близько 240,7 тисячі абонентів.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом