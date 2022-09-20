Електроенергія: Україна та Європа 12 – 16 вересня 2022 року

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 12 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії в режимі одностороннього аукціону, з яких 4 – у комерційних секціях, та 8 – у спеціалізованих. Загалом реалізовано 866,5 тис. МВт.г електроенергії.

Індекс базового навантаження на жовтень складає 2 934,5 грн/МВт.г. Квартальний індекс базового навантаження на IV квартал зафіксований на рівні 2 679,4 грн/МВт.г.

На РДН протягом оглядового періоду ціни були стабільними, знаходившись в діапазоні 3389,74 — 3689,2 грн/МВт.г. Всього на РДН за останній тиждень в ОЕС України було реалізовано 214,3 тис. МВт.г. (+36%). На ВДР ціни були динамічними. Середньозважені ціни змінювалися в діапазоні 3086,71- 3843,19 МВт.г. Загальний обсяг купівлі-продажу за оглядовий період склав майже 21,9 тис. МВт.г.

Першої половини минулого тижня європейські ринки електроенергії дещо зросли, оскільки трейдери чекали більш детальної інформації про план Єврокомісії щодо обмеження витрат на енергоносії. Загалом ціни на електроенергію призупинили тенденцію падіння, яка спостерігалась з початку місяця, і трималися майже на тому ж рівні до кінця тижня.

Станом на 15 вересня 2022 р. ціна базової електроенергії становила:

Франція — 399,00 євро/МВт.г

Угорщина — 379,13 євро/МВт.г

Польща – 97,35 євро/МВт.г.

На жовтень 2022 р. у вищезазначених країнах електроенергія торгувалась за цінами в діапазоні 366-525 євро/МВт.г. Місячні ф’ючерси на листопад 2022 р. на електричну енергію зросли у Франції на 104%, в Угорщині на 26%, у Польщі на 0,4%.

Джерело: УЕБ