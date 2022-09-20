Рада прив’язала газову ренту до внутрішніх цін

Обновлено: Сентябрь 20, 2022.

Рада прив’язала газову ренту до внутрішніх цін

Верховна Рада прийняла в цілому законопроєкт №7732, яким розрахунок ренти за користування надрами тимчасово прив’язано до внутрішніх цін на газ.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

За прийняття законопроєкту №7732 у першому читанні проголосували 264 нардепів, його ухвалення в цілому підтримали 268 депутатів.

«Через військову агресію Російської Федерації на території України та її газовий шантаж Європи, ціна на газ в Європі на природний газ почала збільшуватися та досягла рекордних показників – понад 3500 доларів США за 1000 метрів кубічних.

Водночас, в Україні було створено заборону експорту природного газу, що призвело до того, що вартість реалізації продукції є в рази нижче ніж ціна, за якою сплачується рента.

В результаті, велика частина газовидобутку стала збитковою, що призводить до зниження обсягів газовидобутку, що збільшує залежність від імпорту природного газу в Україну», — йдеться у пояснювальній записці.

Законопроєктом пропонують з 1 серпня 2022 року і до повного скасування заборони на здійснення експорту українського газу прибрати з розрахунку ренти середньоарифметичне значення митної вартості імпорту та котирувань на нідерландському газовому хабі ТТF.

Натомість передбачається, що розрахунок здійснюватиметься на підставі максимального показника однієї з величин:

  • середньозважена ціна у договорах НАК «Нафтогаз України», укладених у рамках закупівлі природного газу власного видобутку на організованих товарних ринках;
  • середньозважена ціна продажу природного газу за результатами торгів на організованих товарних ринках без урахування НАК та її «дочок».
  • середнє арифметичне значення середньої ціни UA VTP Gas price на наступний місяць і вона ж на умовах передоплати.

Джерело: Економічна правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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