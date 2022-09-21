Рада підтримала повернення акцизу на пальне

Обновлено: Сентябрь 21, 2022.

Рада підтримала повернення акцизу на пальне

Налоговый комитет Верховной Рады изменил решение по законопроекту 7668-д о возврате налогообложения горючего ко второму чтению.

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя комитета, нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк. Такое решение поддержали 19 членов комитета. По его словам, в законопроект внесли три изменения.

Первой – убрали льготу на 5 лет для биотоплива. «Теперь будет: биотопливо и биодизель тоже акциз 100€/1000 литров», — пояснил нардеп. Он напомнил, что ранее ко второму чтению предлагалось ставку 26€/1000 литров и биодизеля 18€/1000 литров на 5 лет.

«Второе: сделали льготу для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0€/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны на период военного и чрезвычайного положения», — добавил Железняк.

«Третье изменение, техническое, из-за принятия сегодня в целом законопроекта №7732 об изменениях налогообложения ренты на добычу газа, соответствующую правку тоже убрали», — пояснил он.

Все остальное, по его словам, осталось без изменений:

  • бензин 100€/ 1000 литров
  • дизель 100€/ 1000 литров
  • газ 52€/1000 литров.

НДС для всего остается на уровне 7%.

По словам Железняка, закон будет принят в ближайшие дни: «выглядит так, что без спецпроцедуры». Поэтому его действие начнётся в конце сентября (через день после опубликования), резюмировал нардеп.

Источник: Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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