Рада підтримала повернення акцизу на пальне

Налоговый комитет Верховной Рады изменил решение по законопроекту 7668-д о возврате налогообложения горючего ко второму чтению.
Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя комитета, нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк. Такое решение поддержали 19 членов комитета. По его словам, в законопроект внесли три изменения.
Первой – убрали льготу на 5 лет для биотоплива. «Теперь будет: биотопливо и биодизель тоже акциз 100€/1000 литров», — пояснил нардеп. Он напомнил, что ранее ко второму чтению предлагалось ставку 26€/1000 литров и биодизеля 18€/1000 литров на 5 лет.
«Третье изменение, техническое, из-за принятия сегодня в целом законопроекта №7732 об изменениях налогообложения ренты на добычу газа, соответствующую правку тоже убрали», — пояснил он.
Все остальное, по его словам, осталось без изменений:
- бензин 100€/ 1000 литров
- дизель 100€/ 1000 литров
- газ 52€/1000 литров.
НДС для всего остается на уровне 7%.
По словам Железняка, закон будет принят в ближайшие дни: «выглядит так, что без спецпроцедуры». Поэтому его действие начнётся в конце сентября (через день после опубликования), резюмировал нардеп.
Источник: Экономическая правда