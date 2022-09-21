Рада підтримала повернення акцизу на пальне

Об этом сообщил в Telegram первый заместитель председателя комитета, нардеп от «Голоса» Ярослав Железняк. Такое решение поддержали 19 членов комитета. По его словам, в законопроект внесли три изменения.

Первой – убрали льготу на 5 лет для биотоплива. «Теперь будет: биотопливо и биодизель тоже акциз 100€/1000 литров», — пояснил нардеп. Он напомнил, что ранее ко второму чтению предлагалось ставку 26€/1000 литров и биодизеля 18€/1000 литров на 5 лет.

«Второе: сделали льготу для топлива на нужды Минобороны. Для военных акциз будет 0€/1000 литров. Эта льгота будет действовать исключительно для Минобороны на период военного и чрезвычайного положения», — добавил Железняк.

«Третье изменение, техническое, из-за принятия сегодня в целом законопроекта №7732 об изменениях налогообложения ренты на добычу газа, соответствующую правку тоже убрали», — пояснил он.

Все остальное, по его словам, осталось без изменений:

бензин 100€/ 1000 литров

дизель 100€/ 1000 литров

газ 52€/1000 литров.

НДС для всего остается на уровне 7%.

По словам Железняка, закон будет принят в ближайшие дни: «выглядит так, что без спецпроцедуры». Поэтому его действие начнётся в конце сентября (через день после опубликования), резюмировал нардеп.

Источник: Экономическая правда