Гармонізовані з директивами ЄС техрегламенти щодо екодизайну забезпечать ринок екологічними і енергозберігаючими продуктами, – Юлія Підкоморна

Обновлено: Сентябрь 21, 2022.

Гармонізовані з директивами ЄС техрегламенти щодо екодизайну забезпечать ринок екологічними і енергозберігаючими продуктами, – Юлія Підкоморна

Міністерство енергетики України спільно з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження працюють над адаптацією та гармонізацією з європейськими директивами низки технічних регламентів, які встановлюють мінімальні вимоги щодо енергоефективності енергоспоживчих продуктів. Їх застосування сприятиме енергозбереженню та зменшенню негативних впливів на навколишнє середовище, а також забезпечить доступ українських товарів на європейські ринки. Про це повідомила заступник Міністра енергетики України Юлія Підкоморна.

«Адаптовані та гармонізовані з європейськими директивами технічні регламенти у сфері енергоефективності забезпечать високу якість і безпечність промислових товарів для покупців, підвищать конкурентоспроможність української продукції, доступ українських товарів на європейські ринки», — наголосила Юлія Підкоморна.

Один з останніх таких техрегламентів — затверджений постановою Уряду 13 вересня 2022 року Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних промислових охолоджувачів та вентиляторних доводжувачів. Відповідна урядова постанова набере чинності через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану.

У сфері впровадження екодизайну в Україні вже прийнято 29 технічних регламентів, які встановлюють мінімальні вимоги щодо енергоефективності енергоспоживчих продуктів. Серед них зокрема технічні регламенти щодо вимог до екодизайну для: місцевих обігрівачів; твердопаливних котлів; вентиляційних установок; професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолодження та шокового замороження, конденсаторних агрегатів і холодильних установок; місцевих обігрівачів на твердому паливі.

Очікується прийняття ще 11 технічних регламентів щодо вимог до екодизайну, зокрема, для: холодильних приладів; трансформаторів; побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин; джерел світла та окремих механізмів керування; побутових посудомийних машин; електронних дисплеїв.

У результаті введення в дію відповідних норм скоротиться споживання енергоресурсів та рівень викидів парникових газів в атмосферу, а також зросте кількість відповідних товарів українського виробництва на ринку ЄС.

Україна впроваджує систему енергетичного маркування та встановлення вимог до екодизайну енергоспоживчих продуктів відповідно до оновленого законодавства ЄС з метою забезпечення виконання в повному обсязі зобов’язань, взятих відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також, у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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