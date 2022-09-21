Гармонізовані з директивами ЄС техрегламенти щодо екодизайну забезпечать ринок екологічними і енергозберігаючими продуктами, – Юлія Підкоморна

Міністерство енергетики України спільно з Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження працюють над адаптацією та гармонізацією з європейськими директивами низки технічних регламентів, які встановлюють мінімальні вимоги щодо енергоефективності енергоспоживчих продуктів. Їх застосування сприятиме енергозбереженню та зменшенню негативних впливів на навколишнє середовище, а також забезпечить доступ українських товарів на європейські ринки. Про це повідомила заступник Міністра енергетики України Юлія Підкоморна.

«Адаптовані та гармонізовані з європейськими директивами технічні регламенти у сфері енергоефективності забезпечать високу якість і безпечність промислових товарів для покупців, підвищать конкурентоспроможність української продукції, доступ українських товарів на європейські ринки», — наголосила Юлія Підкоморна.

Один з останніх таких техрегламентів — затверджений постановою Уряду 13 вересня 2022 року Технічний регламент щодо вимог до екодизайну для повітронагрівачів, охолоджувачів, високотемпературних промислових охолоджувачів та вентиляторних доводжувачів. Відповідна урядова постанова набере чинності через шість місяців після припинення або скасування воєнного стану.

У сфері впровадження екодизайну в Україні вже прийнято 29 технічних регламентів, які встановлюють мінімальні вимоги щодо енергоефективності енергоспоживчих продуктів. Серед них зокрема технічні регламенти щодо вимог до екодизайну для: місцевих обігрівачів; твердопаливних котлів; вентиляційних установок; професійних холодильних шаф для зберігання, камер інтенсивного охолодження та шокового замороження, конденсаторних агрегатів і холодильних установок; місцевих обігрівачів на твердому паливі.

Очікується прийняття ще 11 технічних регламентів щодо вимог до екодизайну, зокрема, для: холодильних приладів; трансформаторів; побутових пральних машин та побутових прально-сушильних машин; джерел світла та окремих механізмів керування; побутових посудомийних машин; електронних дисплеїв.

У результаті введення в дію відповідних норм скоротиться споживання енергоресурсів та рівень викидів парникових газів в атмосферу, а також зросте кількість відповідних товарів українського виробництва на ринку ЄС.

Україна впроваджує систему енергетичного маркування та встановлення вимог до екодизайну енергоспоживчих продуктів відповідно до оновленого законодавства ЄС з метою забезпечення виконання в повному обсязі зобов’язань, взятих відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, а також, у рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

Джерело: КМУ