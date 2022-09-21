У Болгарії оголосили тендери на закупівлю скрапленого природного газу

Болгарська державна енергетична компанія «Булгаргаз» у вівторок розпочала три тендери на закупівлю скрапленого природного газу, щоб уникнути його нестачі напередодні зими.

Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

Як повідомила виконавча директорка «Булгаргазу» Деніца Златева, перший тендер передбачає закупівлю 142 мільйонів кубометрів газу на листопад і близько 190 мільйонів – на грудень. Інші два тендери передбачають отримання 1,5 мільярда кубометрів СПГ протягом 2023 року.

Своєю чергою виконувач обов’язків міністра енергетики Болгарії Росен Христов сказав журналістам, що країна веде переговори про закупівлю трубопровідного газу в сусідньої Туреччини.

Раніше уряд Болгарії оголосив про початок переговорів із російським «Газпромом» про отримання газу відповідно до контракту, призупиненого ще у квітні, коли Софія відмовилася платити в російських рублях.

За словами Христова, після надсилання «Газпрому» пропозицій нічого нового не сталося.

Після відставки уряду Кирила Петкова болгарська влада знову почала говорити про можливі домовленості щодо поставок газу з «Газпрому». Такий крок там мотивують відсутністю гарантій отримання блакитного палива з інших джерел.

Болгарія споживає близько 3 мільярдів кубометрів газу на рік, з яких біля третини отримує від Азербайджану за довгостроковим контрактом. Однак повний обсяг цього газу вона зможе отримати тільки після введення в експлуатацію 1 жовтня інтерконектора Греція-Болгарія.

Джерело: Європейська правда