Канада готова допомогти Україні з відновленням енергетичної інфраструктури – зустріч міністрів

Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з Міністром природних ресурсів Канади Джонатаном Вілкінсоном у рамках робочої поїздки до Піттсбургу (США).

У ході двосторонньої зустрічі міністри обговорили ситуацію в Україні з огляду на продовження повномасштабної військової агресії рф.

Герман Галущенко проінформував Джонатана Вілкінсона, що Збройні Сили України дають відсіч агресору і відвойовують окуповані території. Водночас росія з розпачу продовжує прицільні обстріли критичної інфраструктури України, включаючи атомні електростанції.

Сторони також обговорили необхідність якнайшвидшої демілітаризації та деокупації Запорізької АЕС, її повернення під повний контроль легітимного українського оператора. Лише такі кроки можуть гарантувати ядерну безпеку світу та енергетичну безпеку України та Європи.

Також очільник Міненерго проінформував колегу про підготовку України до надскладного осінньо-зимового періоду та накопичення енергоносіїв для його проходження.

Джонатан Вілкінсон підкреслив, що Канада цілком підтримує боротьбу українського народу проти військової агресії росії і готова надалі надавати всю необхідну підтримку. Зокрема, він засвідчив готовність канадської сторони підтримувати відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури.

Довідково

Герман Галущенко перебуває з триденним робочим візитом у США. У його рамках міністр енергетики України разом з міністрами ще 30 країн візьме участь у роботі Global Clean Energy Action Forum. Програма візиту передбачає низку зустрічей очільника Міненерго з колегами з Австралії, Канади, Великої Британії, керівництвом Міжнародного енергетичного агентства і МАГАТЕ та багатьма іншими.

Джерело: КМУ