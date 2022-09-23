ЕС хочет в течение недель договориться об ограничении цен на российскую нефть

Обновлено: Сентябрь 23, 2022.

ЕС хочет в течение недель договориться об ограничении цен на российскую нефть

Государства-члены ЕС хотят в течение нескольких недель достичь ограничения цен на российскую нефть.

Источник: источники Bloomberg

Детали: Эта инициатива, вероятно, станет частью нового пакета санкций.

Как отметили собеседники Bloomberg, несмотря на новые усилия со стороны Еврокомиссии и некоторых государств-членов, план сталкивается со многими препятствиями и положительный результат не является само собой разумеющимся. Отмечается, что решения о санкциях требуют единодушия и особенно сложны в этой ситуации, поскольку у каждого члена ЕС свои энергетические потребности.

Представители стран-членов ЕС встретятся с Еврокомиссией в выходные, чтобы обсудить новые санкции, которые, кроме ограничения на поставки нефти, могут содержать дополнительные ограничительные меры в отношении отдельных лиц и секторов, таких как технологии и предметы роскоши.

По словам собеседников, многие детали еще предстоит согласовать, в частности, по какой цене установить лимит, но пока неясно, как именно. Также остается непонятным, как такой лимит будет применяться наряду с эмбарго ЕС на российскую нефть и запретом на услуги, необходимые для ее доставки, согласованными ранее в этом году. Во всяком случае существует определенная степень срочности, поскольку предельный уровень цен должен быть принят до 5 декабря.

Представители национальных правительств в Брюсселе будут стремиться достичь предварительного соглашения по ограничению цен перед неформальной встречей лидеров ЕС в Праге 6 октября. Но одним из самых больших знаков вопроса будет Венгрия.

Остается непонятным, насколько эффективным будет режим ограничения цен, особенно учитывая то, что некоторые из крупнейших покупателей российской нефти, включая Китай и Индию, не согласились присоединиться к нему. Официальные лица США утверждают, что ограничение цен может сработать, даже если многие покупатели официально не присоединятся к коалиции, поскольку они все равно смогут использовать эту систему как рычаг давления в переговорах с Москвой.

Как пишет Bloomberg, принятие ограничения потребует от государств-членов отложить национальные интересы в пользу европейской солидарности. Страны ЕС, которые получили исключения для нефти, поступающей по их трубопроводам, захотят обеспечить их сохранение, в то время как страны, импортирующие нефть по морю, могут попытаться связать ограничение цен с предусмотренным сейчас полным эмбарго на морские поставки, чтобы уравнять условия. Страны, такие как Греция, Кипр и Мальта, могут попытаться защитить свою промышленность от этих мер, добавил собеседник Bloomberg.

Украинская правда

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Дискуссия

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    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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