Глава польского концерна Orlen предупредил Европу о тяжелой зиме

«Да, тоже. Но Польша — не одинокий остров. Мы экономически связаны хотя бы с нашими соседями, поэтому я говорю, что это проблема всей Европы. И теперь нужно сосредоточиться на поиске решений в разных сферах экономики», — заявил он.

Обайтек пообещал, что зимой в польских домах не будет холодно, но не решен вопрос цены отопления. «В Польше мы уже много сделали с точки зрения безопасности поставок газа, электроэнергии и угля. Я не думаю, что зимой в домах будет холодно. Есть, к сожалению, другой вопрос — цены на эти продукты», — сказал он.

Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. «Газпром» 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской «Булгаргаз» из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.