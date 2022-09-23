Глава польского концерна Orlen предупредил Европу о тяжелой зиме

Обновлено: Сентябрь 23, 2022.

Глава польского концерна Orlen предупредил Европу о тяжелой зиме
Предстоящая зима в Европе, в том числе в Польше, будет тяжелой, заявил председатель правления топливного концерна Orlen Даниель Обайтек в интервью изданию Wirtualna Polska.

«Да, тоже. Но Польша — не одинокий остров. Мы экономически связаны хотя бы с нашими соседями, поэтому я говорю, что это проблема всей Европы. И теперь нужно сосредоточиться на поиске решений в разных сферах экономики», — заявил он.

Обайтек пообещал, что зимой в польских домах не будет холодно, но не решен вопрос цены отопления. «В Польше мы уже много сделали с точки зрения безопасности поставок газа, электроэнергии и угля. Я не думаю, что зимой в домах будет холодно. Есть, к сожалению, другой вопрос — цены на эти продукты», — сказал он.

Ранее Польша полностью запретила импорт угля из России. Это резко отразилось на доступности угля на рынке и на его цене. «Газпром» 27 апреля приостановил экспорт газа польской PGNiG, а также болгарской «Булгаргаз» из-за неоплаты поставок по новой схеме в рублях.

Автор:

(Всего статей: 439)

Приглашенный экспертСвязаться с автором

Если вы нашли в статье ошибку, выделите ее,
нажмите Ctrl+Enter и предложите исправление
»

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

  • Для отображения содержимого включите AdobeFlashPlayer по ссылке

    Get Adobe Flash player

Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

    Читать все: Анекдоти, Енергетика, Компанії, Метан, Офіціоз, Торгівля

  • Китай продает СПГ уже и Японии
  • Энергосистемы Латвии и Эстонии свяжет новый «энергомост»
  • Нельзя помочь тому
  • Он любил курить на рабочем месте

Архивы

РЕКЛАМА

Использование материалов «http://oilreview.kiev.ua» разрешается при условии ссылки на «Терминал».

Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал.


Please leave this field empty.

Ваши Имя Фамилия (обязательно):

Ваш контактный телефон:

Ваш E-Mail (обязательно):

Ваше сообщение:

Исправить это! :)

Ошибка:

Как правильно: