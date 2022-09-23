Микола Колісник: Спільний регіональний енергетичний баланс – це дієвий спосіб забезпечення безпеки газопостачання Європи

Обновлено: Сентябрь 23, 2022.

Заступник міністра енергетики України Микола Колісник взяв участь у міністерській панелі «Від бачення до реальності» в рамках 5-ї Румунської міжнародної газової конференції, що проходила 21-22 вересня у Бухаресті.

У дискусії також взяли участь міністр енергетики Азербайджану Парвіз Шахбазов, віцепрем’єр-міністр, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Андрей Спину, міністр енергетики Болгарії Росен Хрістов, міністр довкілля та енергетики Греції Костас Скрекас, міністр енергетики Румунії Вірджил-Даніель Попеску, державний секретар міністерства закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Старай, заступник міністра енергетики та природних ресурсів Туреччини Альпарслан Байрактар, генеральний директор компанії JSC Georgian Oil and Gas Corporation Георгій Чиковані.
«Енергетичні ринки Європи переживають кризу та різке переорієнтування на нові маршрути постачання через терор рф на енергетичних ринках та вторгнення в Україну. Тому енергоефективність, збільшення виробництва енергії з відновлюваних джерел, диверсифікація постачання природного газу стають ключовими для зміцнення енергобезпеки як ЄС, так і України», — наголосив Микола Колісник.
З огляду на це Україна планує зробити свій внесок у реалізацію плану REPowerEU. Збільшення ефективності існуючої інфраструктури та використання українських ПСГ для зберігання стратегічних запасів газу країн-членів ЄС є одним із ключових елементів енергетичної безпеки регіону.
Також Микола Колісник взяв участь у панельній дискусії «Які ланки відсутні в газовій інфраструктурі ЄС?», присвяченій заходам забезпечення безпеки постачання в найближчій перспективі.
Заступник міністра наголосив, що зараз ситуація на європейському ринку газу поступово змінюється завдяки новим шляхам реагування на сучасні виклики.
«Дуже важливо, що більшість європейських стейкхолдерів однаково сприймають ситуацію, яка склалася на газовому ринку. Традиційні маршрути постачання трубопровідного газу з росії є ненадійними, тому необхідно впроваджувати дієві способи диверсифікації газопостачання та створення стабільного газового ринку», — зазначив заступник міністра.
Він підкреслив, що мінімізаціїя ризиків в опалювальний сезон можлива шляхом розрахунку регіонального енергетичного балансу.
«Якщо щось станеться з TSO чи на ринку однієї країни, проблему можна буде вирішити ресурсами з сусідньої країни. Це означає, що спільний регіональний енергетичний баланс – це єдиний шлях для подолання викликів безпеки газопостачання. Також необхідно активізувати всю наявну інфраструктуру та інтерконектори між країнами, що дасть можливість отримання гарантованого імпорту для покриття піків споживання у разі потреби», — наголосив Микола Колісник.
Він зауважив, що процеси диверсифікації постачання газу вже розпочалися, зокрема, збільшується видобуток природного газу у Каспійському регіоні, вводяться в роботу нові трубопроводи та інтерконектори.

Джерело: Міненерго України

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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