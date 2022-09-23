Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо рецесії

Обновлено: Сентябрь 23, 2022.

Нафта дешевшає на тлі побоювань щодо рецесії

Ціни на нафту впали у п’ятницю на тлі побоювання рецесії та змцнення додара США, хоча падіння було обмежене через занепокоєння поставками після заяв про мобілізацію в РФ у її війні проти України. Про це пише Reuters.

Чому дешевшає нафта

«Після прискорення підвищення процентних ставок головними центральними банками ризик глобальної економічної рецесії затьмарює проблеми пропозиції на нафтових ринках, незважаючи на нещодавню ескалацію російсько-української війни», — сказала аналітик CMC Markets Тіна Тенг.

«Однак різке скорочення SPR (Стратегічний нафтовий резерв — ред.) США все ще може підтримувати ціни на нафту в якийсь момент, оскільки все ще існують неминучі проблеми з недостатньою пропозицією на ринках, а ядерна угода Ірану знаходиться в глухому куті», — додала Тенг, посилаючись на дані щодо нафти в Стратегічному нафтовому резерві США, які минулого тижня впали до мінімуму з 1984 року.

Після значного підвищення Федеральною резервною системою США на 75 базисних пунктів у середу втретє поспіль, центральні банки в усьому світі також підвищили процентні ставки, що підвищило ризик економічного уповільнення.

«Ціни на нафту залишаються нестабільними, оскільки трейдери енергоносіїв борються з погіршенням перспектив попиту, який все ще вразливий до дефіциту», — сказав старший ринковий аналітик OANDA Едвард Мойя.

Високопоставлений чиновник Державного департаменту США заявив, що спроби відновити ядерну угоду з Іраном 2015 року зупинилися через наполягання Тегерана на закритті розслідувань ядерної служби ООН, що зменшило очікування щодо відновлення експорту іранської нафти.

Економічна правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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