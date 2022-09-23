Світу потрібна нова конфігурація ядерної безпеки

Урамках робочого візиту до США Міністр енергетики України Герман Галущенко взяв участь у дискусійній панелі «Міністерські перспективи: Глобальні імперативи, локальні рішення – дії для прискорення інноваційного ядерного розвитку» на полях Глобального форуму щодо чистої енергії (Global Clean Energy Action Forum), що проходить у Піттсбурзі.

Герман Галущенко розповів учасникам про варварську поведінку російських військ, які захоплювали атомні електростанції України, обстрілювали ядерні об’єкти, повністю нехтуючи принципами ядерної безпеки.

«Вони використовують танки та важку артилерію, стріляють по Запорізькій атомній станції, нещодавно обстріляли територію біля Південноукраїнської АЕС. Такі речі неможливо було навіть уявити, але вони відбуваються зараз», — зазначив Міністр.

Він зауважив, що через обстріли на ЗАЕС декілька разів відбувалися блекаути і світ був буквально у кроці від ядерної катастрофи, якій запобігла лише майстерність українських атомників.

«Ми розуміємо, що сьогодні світ має розробити нову конфігурацію ядерної безпеки. Це справа не лише України, це стосується Європи і всього світу», — наголосив Герман Галущенко.

Він відзначив, що місія МАГАТЕ на ЗАЕС розробила низку рекомендацій щодо забезпечення ядерної безпеки, всі 7 принципів якої були знехтувані росією, але імплементувати ці рекомендації можна лише після демілітаризації станції та повернення її під контроль України. Проте ЗАЕС досі залишається під окупацією майже 7 місяців.

«Але ми не повинні чекати, поки Україна виграє війну, щоб впроваджувати нові підходи до ядерної безпеки. Необхідно піднімати питання про те, як зупинити російські війська та припинити обстріли ядерних об’єктів вже зараз. Весь цивілізований світ має дати відповідь їх діям. Дискусії про це мають бути публічні, аби росіяни розуміли, що на них чекає, якщо вони продовжать ці небезпечні ігри із ядерною безпекою. Ми потребуємо швидких рішень, які зможуть бути імплементовані вже зараз», — підсумував Герман Галущенко.

Джерело: КМУ