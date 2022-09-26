Електроенергія: Україна та Європа 19 – 23 вересня 2022 року

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 10 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії в режимі одностороннього аукціону, з яких 3 – у комерційних секціях, та 7 – у спеціалізованих. Загалом реалізовано 459,9 тис. МВт.г електроенергії.

Індекс базового навантаження на жовтень складає 2934,5 грн//МВт.г. Квартальний індекс базового навантаження на IV квартал зафіксований на рівні 2679,4 грн/МВт.г.

На РДН протягом оглядового періоду ціни були стабільними, знаходившись в діапазоні 3379,99 — 3607,63 грн/МВт.г. Всього на РДН за останній тиждень в ОЕС України було реалізовано 243,4 тис. МВт.г. (+13,6%). На ВДР ціни також були стабільними. Середньозважені ціни змінювалися в діапазоні 3692,97 — 3813,18 МВт.г. Загальний обсяг купівлі-продажу за оглядовий період склав майже 22,6 тис. МВт.г.

Цінова ситуація на європейських ринках електроенергії була стабільною, оскільки інші енергетичні ринки також були спокійні на тлі очікування плану Брюсселя щодо обмеження витрат на енергію, який може включати правила, що регулюють ринки природного газу. Також цінову ситуацію стабілізувало збільшення виробництва енергії вітру і зниження попиту на більшості ринків.

Станом на 23 вересня 2022 р. ціна базової електроенергії становила:

Франція — 399,15 євро/МВт.г

Угорщина — 385,68 євро/МВт.г

Польща – 197,06 євро/МВт.г.

На жовтень 2022 р. у вищезазначених країнах електроенергія торгувалась за цінами в діапазоні 257-476 євро/МВт.г. Місячні ф’ючерси на листопад 2022 р. на електричну енергію зросли у Франції на 117%, в Угорщині на 32%, у Польщі на 18%.

Джерело: УЕБ