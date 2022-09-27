26 вересня: Ситуація в енергетиці

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Відновлено електропостачання у місті Балаклія
Запущена в роботу газорозподільна станція у місті Барвінкове на Харківщині
Навколо ЗАЕС має бути створена 30-кілометрова зона безпеки, – Денис Шмигаль
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- Завдяки енергетикам, військовим саперам та саперам ДСНС відсьогодні по місту Балаклія буде подано напругу у помешкання громадян міста. На першому етапі заплановано заживити близько 70% абонентів м. Балаклія. Також запланована подача живлення на водозабір та працівниками КП «Балаклійський водоканал» у тестовому режимі буде проводитись подача води мешканцям міста, повідомляє Балаклійська міська рада.
- Загальна вартість доступу до міждержавних електромереж, проданого на аукціонах «Укренерго» з 30 червня по 25 вересня, вже склала понад 4,4 млрд гривень.
- «Укренерго» активно відновлює підстанції, які два тижні тому постраждали від ракетних обстрілів у східних регіонах. Оцінені масштаби пошкоджень, проводиться демонтаж зруйнованого обладнання та розпочалося відновлення технологічних будівель. На одній з підстанцій триває підготовка до відновлення трансформаторного обладнання та вже відновлено і введено в роботу низку елементів розподільчих установок та їх захистів, полагоджено пошкодження на системах шин. Завдяки цьому відновлено роботу низки комірок, до яких приєднуються лінії електропередачі, які живляться від цієї підстанції. Ще на одній з підстанцій на північному сході відновлено роботу двох розподільчих установок та системи шин.
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) провело інспекцію на Хмельницькій атомній електростанції. Із 24 по 25 вересня 2022 року на ВП «Хмельницька АЕС» було успішно проведено інспекцію Міжнародного агентства з атомної енергії в межах угоди між Україною та МАГАТЕ у зв’язку з Договором про нерозповсюдження ядерної зброї.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 13,6 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Запорізькій області – 6,6 тисячі, у Дніпропетровській – 4,2 тисячі, у Донецькій – 2,8 тисячі споживачів.
- Знеструмленими залишаються 1308 населених пунктів, загалом близько 743,9 тисячі споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 376,5 тисячі, Харківській – 148,7 тисячі, Луганській – понад 128,2 тисячі, Миколаївській – 32,6 тисячі споживачів.
Газ
- Співробітники Краматорського ЛВУМГ запустили в роботу газорозподільну станцію, що живить природним газом м. Барвінкове на Харківщині. Станція була зупинена в квітні 2022 року через суттєві пошкодження магістрального газопроводу внаслідок бойових дій.
- Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження (Держенергоефективності) приєдналося до Європейського альянсу чистого водню (European Clean Hydrogen Alliance). Альянс підтримує широкомасштабний розвиток водневої енергетики до 2030 року і є частиною курсу ЄС з декарбонізації промисловості. Членство в Європейському альянсі з чистого водню допоможе активізувати міжнародне співробітництво, обмін досвідом та інформацією про розвиток водневої енергетики в різних країнах. Також участь в альянсі сприятиме пошуку потенційних партнерів для здійснення проектів з виробництва, транспортування, накопичення і використання водню.
- Без газопостачання близько 621,4 тисячі абонентів, з яких 356,7 тисячі — в Донецькій області.
Міжнародний вимір та санкції
- Навколо ЗАЕС має бути створена 30-кілометрова зона безпеки, – Денис Шмигаль. Прем’єр-міністр України на брифінгу в Нью-Йорку заявив, що демілітаризація Запорізької атомної електростанції є стратегічним завданням не тільки для України, але для всієї Європи. Українська сторона обговорювала це питання в ООН з керівництвом ЄС, головою МАГАТЕ паном Гроссі, Президентом Франції, прем’єрами Японії та Нової Зеландії, головами МЗС Великої Британії, Німеччини й Індії. «Всі розуміють важливість демілітаризації ЗАЕС і безпечної роботи об’єкту. Як один із кроків у цьому напрямі МАГАТЕ планує збільшити свою місію на станції», – підкреслив Прем’єр-міністр України.
- Керівник МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі під час виступу у Відні на пленарному засіданні Генеральної конференції Міжнародного агентства з ядерної енергії вкотре сказав про необхідність створити зону ядерної безпеки на Запорізькій атомній електростанції та повідомив, що перемовини тривають. Він додав, що минулого тижня провів зустрічі на високому рівні в Нью-Йорку, де ця пропозиція отримала сильну міжнародну підтримку.
- Міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Анна Мóсква заявила, що від імені своєї країни буде закликати виключити росію з Міжнародного агентства з атомної енергії, якщо її війська не покинуть Запорізьку АЕС.
- Запропонована США стеля цін на російську нафту, на думку Вашингтона, має також поширюватися і на нафтопродукти, заявила заступник помічника міністра фінансів Кетрін Волфрам. Вона також зазначила, що США ведуть перемовини з ОПЕК щодо того, як запланована «стеля» вплине на ціни на нафту.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом