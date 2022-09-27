Ціна газу: Україна та Європа. Огляд ринку 19-23 вересня 2022 р.

Обновлено: Сентябрь 27, 2022.

Ціна газу: Україна та Європа. Огляд ринку 19-23 вересня 2022 р.

На середньо- та довгостроковому ринку минулого тижня тривала торгівля ресурсом вересня, жовтня 2022 року, а також жовтня-квітня 2022-2023 рр. Стартові ціни ресурсів мали різносторонні коливання протягом тижня, змінюючись в діапазоні 38625-40400 грн без ПДВ. У четвер, 22 вересня, реалізовано ресурс жовтня-квітня — 600 тис. куб. м за середньозваженою ціною 39988 грн.

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки на всіх сегментах ринку, в ГТС та ПСГ. Протягом тижня на короткостроковому ринку було не зафіксовано цінових коливань. Так, у п’ятницю середньозважена ціна КСП склала 40300 грн за тис. куб. м.

Спотові ціни D+1 на хабі TTF Нідерландів на газ в Європі минулого тижня коливались в діапазоні 163-172 євро/МВт.г. Прогнози низьких температур на тлі зниження потоків з Норвегії через ремонтні роботи сприяли зростанню цін у перші дні тижня.

Розрахункові ціни ф’ючерсів на нафту марки Brent на Front-Month на ринку ICE протягом минулого тижня коливалися в діапазоні від 89,83 дол./бар. до 92 дол./бар.

Джерело: УЕБ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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