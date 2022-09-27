Ціна газу: Україна та Європа. Огляд ринку 19-23 вересня 2022 р.

На середньо- та довгостроковому ринку минулого тижня тривала торгівля ресурсом вересня, жовтня 2022 року, а також жовтня-квітня 2022-2023 рр. Стартові ціни ресурсів мали різносторонні коливання протягом тижня, змінюючись в діапазоні 38625-40400 грн без ПДВ. У четвер, 22 вересня, реалізовано ресурс жовтня-квітня — 600 тис. куб. м за середньозваженою ціною 39988 грн.

На короткостроковому ринку природного газу УЕБ учасники формували заявки на всіх сегментах ринку, в ГТС та ПСГ. Протягом тижня на короткостроковому ринку було не зафіксовано цінових коливань. Так, у п’ятницю середньозважена ціна КСП склала 40300 грн за тис. куб. м.

Спотові ціни D+1 на хабі TTF Нідерландів на газ в Європі минулого тижня коливались в діапазоні 163-172 євро/МВт.г. Прогнози низьких температур на тлі зниження потоків з Норвегії через ремонтні роботи сприяли зростанню цін у перші дні тижня.

Розрахункові ціни ф’ючерсів на нафту марки Brent на Front-Month на ринку ICE протягом минулого тижня коливалися в діапазоні від 89,83 дол./бар. до 92 дол./бар.

Джерело: УЕБ