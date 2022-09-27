Десять стран ЕС будут настаивать на ограничении цен на газ – Reuters

Обновлено: Сентябрь 27, 2022.

Десять стран ЕС будут настаивать на ограничении цен на газ – Reuters

Группа из десяти стран Евросоюза планируют обратиться к Еврокомиссии с призывом разработать план ограничения цены на газ для всего блока на этой неделе.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на проект письма в распоряжении редакции.

В письме страны просят ЕК внести предложения по ограничению цены на газ для обсуждения на заседании министров энергетики ЕС в пятницу, после чего как можно быстрее внести соответствующее законодательное предложение.

В ЕС заявили, что около 10 стран рассматривают возможность подписания письма, среди которых — Бельгия, Италия, Польша, Мальта и Греция.

Проект письма, адресованный комиссару ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, призывает к установлению верхнего предела цены на все оптовые операции с газом. Дискуссии по письму продолжались в понедельник, поэтому его содержание еще может измениться.

В проекте сказано, что ограничение цен на газ поможет странам сдержать «неприемлемое инфляционное давление», бьющее по домохозяйствам и предприятиям, и что такая мера может быть введена без угрозы для безопасности поставок.

В то же время другие государства выступают против ограничения цен на газ, что вызывает сомнения в том, что любое предложение ЕС получит достаточную поддержку. Так, Германия, Нидерланды и Дания заявляют, что ограничение цен может поставить под угрозу стабильность поставок газа, чем подорвет способность ЕС накопить газ для прохождения зимы.

Источник: Экономическая правда

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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