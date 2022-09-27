Естонія готова брати участь у відновленні енергетичної інфраструктури України

Обновлено: Сентябрь 27, 2022.

Естонія готова брати участь у відновленні енергетичної інфраструктури України

УМіністерстві енергетики України пройшла зустріч з делегацією Естонії на чолі з Міністром економіки та інфраструктури країни Ріїною Сіккут. З української сторони участь у зустрічі взяв Міністр енергетики Герман Галущенко, а також заступник Міністра з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков та заступник Міністра Микола Колісник.

На зустрічі обговорювалася підготовка до осінньо-зимового періоду в умовах ведення війни, а також світової енергетичної кризи, спровокованої росією. Сторони приділили особливу увагу питанню накопичення енергоносіїв для сталої роботи енергосистеми.

Герман Галущенко проінформував колег про пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок регулярних російських військових атак.

Він зазначив, що наразі підготовлено багато потенційних інвестиційних проектів для відновлення та відбудови енергетичного сектору, включаючи атомну та зелену енергетику, інші новітні напрями.

“Нас підтримує дуже багато партнерів, які вірять у нашу перемогу. Вже зараз вони готові починати роботу над підготовкою інвестпроектів, щоб після нашої перемоги якомога скоріше розпочати роботу. Ніхто не хоче втрачати час. Є дуже велика підтримка України і я вірю, що процес відновлення і відбудови пройдуть дуже швидко”, — зазначив Міністр.

Члени естонської делегації також підкреслили свою зацікавленість інвестувати у проекти з відновлення енергетичного сектору України.

На зустрічі також обговорювалися питання роботи електроенергетичних ринків та потенціалу для нарощування експорту української електроенергії до європейських країн.

Крім того, на зустрічі наголошувалося на необхідності якнайшвидшої демілітаризації Запорізької АЕС, виведення з її території російських військових і представників “Росатому” та передачі станції під повний контроль легітимного українського оператора.

Герман Галущенко підкреслив, що росія продовжує обстрілювати цивільні ядерні об’єкти на території України, чим створює ядерну загрозу для всього світу. Сторони погодились, що цивілізований світ має жорстко відреагувати на відповідні дії держави-терориста, з якою жодних угод укладати не можна.

Міністр економіки Естонії також підтримала українську позицію щодо неприйнятності виключень із санкцій, які діють щодо російських енергоресурсів.

Джерело: КМУ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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