Світ має зменшувати свою залежність від російської атомної промисловості – Ярослав Демченков

Заступник міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослав Демченков взяв участь онлайн у відкритті Європейського тижня стійкої енергетики (EUSEW), який проходить у Брюсселі. У заході також взяли участь єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, депутат Європарламенту Пернілле Вайс, із вітальною промовою до учасників звернувся Йозеф Сікела, міністр промисловості і торгівлі Чехії, яка зараз головує в Раді ЄС.

Ярослав Демченков зазначив, що найважливішим завданням для України і світу на сьогодні є вирішення питання ядерної безпеки та забезпечення демілітаризації, деокупації та повернення контролю над Запорізькою АЕС Україні.

«Після порушення росією семи принципів ядерної безпеки, підтвердженого нещодавньою місією МАГАТЕ на ЗАЕС, питання безпеки «мирного атома» піднімається на новий рівень. Не можна допустити, щоб агресор кинув тінь на всю атомну енергетику, яка допомагає досягати кліматичних цілей і забезпечувати доступну енергію для населення та бізнесу. Світ має зменшувати свою залежність від російської атомної промисловості. Роль росії як ядерного постачальника має бути переглянута. Всі цивілізовані держави спільно мають виробити ефективний механізм роботи, щоб припинити ядерний терор зараз і уникнути таких ризиків у майбутньому», — наголосив заступник міністра.

При цьому він підкреслив важливість продовження і посилення санкцій проти росії в усіх галузях енергетики, аби обмежити надходження коштів з продажу енергоресурсів на фінансування російських військ.

За словами заступника міністра, енергетична безпека держав, які не мають критичної залежності від викопного палива, є більш міцною. Енергетичний перехід дає змогу усунути більшість загроз геополітичного тиску з боку держави-агресора.

«Чиста енергія приносить свободу і мир. Зменшення використання викопного палива та усунення існуючої залежності від росії є критично важливими кроками, які кожна країна Європи має зробити вже зараз. Тільки тоді енергетика європейського регіону буде стабільною», — зазначив Ярослав Демченков.

Він наголосив, що Україна, незважаючи на агресію росії, продовжує забезпечувати стійкість енергосистеми, здійснювати заходи щодо енергетичного переходу і виконує свої кліматичні зобов’язання.

«Ми дивимося в майбутнє і плануємо післявоєнне відновлення. Ми прагнемо впроваджувати сучасні технології генерації, зберігання та розподілу електроенергії. Україна має значний потенціал підвищення енергоефективності, розумного споживання електроенергії та розвитку відновлюваних джерел енергії. Відбудова енергетичного сектору України після нашої перемоги стане найпривабливішою сферою для інвестицій у будівництво та майбутній розвиток технологій», — підсумував заступник міністра.

Джерело: Міненерго України