В обох «потоках» з рф до Європи сталися витоки газу

Морське управління Швеції (SMA) попередило про два витоки на газопроводі Nord Stream 1 (Північний потік-1), що належить росії, у водах Швеції та Данії, напередодні витік стався на сусідньому проєкті Nord Stream 2 (Північний потік-2).

Як передає Укрінформ, про це Reuters заявив речник шведського відомства.

«Є два витоки на Nord Stream 1 – один у шведській економічній зоні та один у датській економічній зоні. Вони дуже близькі один до одного», – сказав речник Морського управління Швеції.

За його словами, витоки були виявлені в районі на північний схід від дансьrjuj острова Борнхольм.

Поки не зрозуміло, що стало причиною витоку.

«Ми стежимо за тим, щоб жоден корабель не наблизився до цього місця», — сказав другий речник SMA.

Зазначається, що у понеділок влада Данії попросила кораблі триматися подалі в радіусі п’яти морських миль на південний схід від Борнхольма після виявлення витоку газу з недіючого газопроводу «Північний потік-2» у Балтійському морі.