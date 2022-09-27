В обох «потоках» з рф до Європи сталися витоки газу

Як передає Укрінформ, про це Reuters заявив речник шведського відомства.
«Є два витоки на Nord Stream 1 – один у шведській економічній зоні та один у датській економічній зоні. Вони дуже близькі один до одного», – сказав речник Морського управління Швеції.
За його словами, витоки були виявлені в районі на північний схід від дансьrjuj острова Борнхольм.
«Ми стежимо за тим, щоб жоден корабель не наблизився до цього місця», — сказав другий речник SMA.
Зазначається, що у понеділок влада Данії попросила кораблі триматися подалі в радіусі п’яти морських миль на південний схід від Борнхольма після виявлення витоку газу з недіючого газопроводу «Північний потік-2» у Балтійському морі.