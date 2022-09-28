28 вересня: Ситуація в енергетиці

Головне:
- Уряд виділив 70 млн грн на відновлення після російських ракетних ударів Харківської ТЕЦ-3
- Уряд погодив договір «Укргідроенерго» з «Укргідроенергобуд» на будівництво III-ї черги Дністровської ГАЕС
- Енергоатом створить національну мережу електричних зарядних станцій
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- 27 вересня 2022 року Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження «Про створення ДП «НАЕК «Енергоатом» мережі швидкісних автомобільних електрозарядних станцій». Компанія має значні потужності для виробництва дешевої та чистої електроенергії, яка може постачатися і на нові сегменти внутрішнього ринку, задовольнити дедалі більші потреби вітчизняних автоперевізників у доступній електроенергії, швидкій та комфортній зарядці електричних автомобілів у будь-якому куточку України. Для Енергоатома це також і вихід на роздрібний ринок продажу електроенергії, що суттєво збільшить капіталізацію Компанії. Проектом створення національної мережі передбачається будівництво протягом двох років 120 автомобільних електричних зарядних станцій: 40 – великої потужності (160+ КВт) та 80 – середньої (60+ КВт) в обласних центрах і на основних автомагістралях країни.
- Кабінет Міністрів виділив на відновлення зруйнованої внаслідок ракетних ударів російських військ Харківської теплоелектроцентралі-3 70 млн грн.
- НКРЕКП може переглядати price caps на ринку «на добу наперед» (РДН), внутрішньодобовому ринку (ВДР) та балансуючому ринку (БР) у разі відхилення середньоарифметичної ціни е/е більш ніж на 10% за останню декаду, три чи дев’ять декад порівняно з попередніми періодами. Про це йдеться в постанові «Про затвердження Методики визначення суттєвого коливання цін та встановлення граничних цін на ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку», затвердженій на засіданні комісії 27 вересня. Ще однією підставою для перегляду price caps є досягнення ціни акцептованої заявки на РДН, ВДР і БР на рівні 95% і більше максимальної граничної ціни або 105% і менше мінімальної протягом трьох останніх декад в не менше ніж 30% розрахункових періодів.
- Кабінет Міністрів погодив укладання ПрАТ «Укргідроенерго» договору генерального підряду з консорціумом «Науково-виробниче об’єднання «Укренергобуд» на спорудження третьої черги Дністровської ГАЕС у складі гідроагрегатів №5-7. «Укргідроенерго» має намір наприкінці 2022 року розпочати будівництво третьої черги Дністровської ГАЕС, що включає 5-7-й гідроагрегати загальною потужністю 972 МВт.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 34,7 тис. споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Донецькій області – 24,5 тис., у Запорізькій – 8,1 тис., у Дніпропетровській – 2,1 тис. споживачів.
- Знеструмленими залишаються 1289 населених пунктів, загалом близько 744,7 тис. споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 374 тис., Харківській – 155,6 тис., Луганській – понад 128,2 тис., Миколаївській – 30,4 тис. споживачів.
Газ
- Станом на 28 вересня 2022 року Оператор ГТС України продовжує стабільно виконувати свої зобов’язання перед українськими та європейськими споживачами газу у повному обсязі. Підтверджена номінація на транзит природного газу до країн Європи на 28 вересня складає 42,4 млн кубометрів природного газу. Транзит російського газу відбувається через точку входу “Суджа” на північному кордоні України, технічна потужність якої складає 244 млн кубометрів на добу.
- Газопостачання відновлено 524 абонентам.
- Без газопостачання близько 625,4 тис. абонентів, з яких 356,7 тис. — в Донецькій області.
Пальне
Президент України Володимир Зеленський підписав закон щодо повернення акцизів на моторне паливо. Рада 21 вересня ухвалила 255 голосами законопроект №7668-д про повернення акцизів на моторне паливо: ставки акцизу на бензин та дизель, а також на альтернативне моторне паливо та біодизель – EUR100 (тут і далі за 1000 літрів), на скраплений газ, бутан та ізобутан – EUR52. ПДВ на всі види палива залишається на рівні 7%.
ЖКГ
За інформацією Міністерства розвитку громад та територій України, з 24.04.2022 через обстріли з боку російських військ в Україні було уражено 349 об’єктів критичної інфраструктури у сфері теплопостачання, зокрема 11 ТЕЦ, чотири з яких зруйновано.
Міжнародний вимір та санкції
- Заява ПАТ «Газпром» (російська федерація), зроблена увечері 27 вересня, про начебто запровадження росією санкцій проти Нафтогазу та призупиненням фінансових операцій через ініційований Нафтогазом арбітраж, є ще одним прикладом зневаги до верховенства права. Ця заява вкотре доводить, що Газпром є інструментом незаконної агресивної війни рф проти України. Всупереч твердженням Газпрому, контракт не дає Газпрому права виправдовувати невиконання своїх платіжних зобов’язань форс-мажорними обставинами, які зазначив Нафтогаз, заявили в компанії.
- Відкриття газопроводу Baltic Pipe, що з’єднує норвезькі газові родовища через Данію з Польщею, дозволяє останній диверсифікувати постачання природного газу й зміцнити свою енергетичну безпеку, а Україні – підвищити надійність газопостачання, вважає Міністр енергетики України Герман Галущенко.
- Перші ешелони з українським вугіллям прибудуть до Польщі вже цього тижня. «На першому етапі Україна виділила для Польщі квоту у 100 тисяч тонн вугілля. Перші ешелони повинні прибути до Польщі упродовж тижня», — вказав голова канцелярії Прем’єр-міністра Польщі Міхал Дворчик.
- Данський виробник обладнання для відновлюваної енергетики Vestas ліквідує свою російську структуру «Вестас Рус».
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом