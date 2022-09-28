«Енергоатом» створить мережу швидкісних автомобільних електрозарядних станцій

Обновлено: Сентябрь 28, 2022.

«Енергоатом» створить мережу швидкісних автомобільних електрозарядних станцій

Сьогодні на засіданні Кабінет Міністрів ухвалив розроблене Міністерством енергетики розпорядження «Про створення державним підприємством «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» мережі швидкісних автомобільних електрозарядних станцій».

НАЕК «Енергоатом» планує створити мережу з 120 автомобільних електричних зарядних станцій: 40 -великої потужності (160+кВТ) та 80 — середньої потужності (60+ кВт) в обласних центрах та на основних автомагістралях України. Створення мережі пропонується реалізувати впродовж двох років.

«Енергоатом має значні резервні потужності для безпечного виробництва дешевої та чистої електроенергії. Через військову агресію росії та спровоковану нею кризу на ринку пального спостерігається стрімке зростання попиту на електромобілі. В Україні на сьогодні разом з «гібридами» кількість електрифікованих авто складає понад 100 тисяч. Створення національної інфраструктури зарядних станцій стане поштовхом не лише для поширення приватного електротранспорту, а й розвитку нових сервісів з використанням електромобілів, наприклад, у сфері доставки та логістики. Водночас розвиток електротранспорту і супутньої інфраструктури – це зменшення залежності України від викопного палива, зниження рівня шкідливих викидів в атмосферу, покращення загального екологічної ситуації», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, продаж електромобілів у 2021 році досяг 6,6 мільйона. «До 2030 року кожен другий автомобіль, проданий у Сполучених Штатах, Європейському Союзі та Китаї, може бути електричним», — заявляє голова МЕА Фатіх Біроль.

Джерело: Міненерго України

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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