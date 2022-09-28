Міненерго завершило обговорення Водневої стратегії

Обновлено: Сентябрь 28, 2022.

Міненерго завершило обговорення Водневої стратегії

Міністерство енергетики України завершило процес обговорення зі стейкхолдерами проекту Водневої стратегії України на період до 2030 року.

Про це повідомила заступник Міністра енергетики Юлія Підкоморна під час засідання робочої групи з підготовки Водневої стратегії.

Проект Стратегії було направлено для ознайомлення та внесення зауважень і пропозицій відповідним центральним органам виконавчої влади та державним компаніям, після чого їх пропозиції було винесено на розгляд робочої групи.

Юлія Підкоморна наголосила, що післявоєнне відновлення України відкриває можливості для реалізації нових проектів і запуску новітніх технологій.

«Вже зараз багато іноземних партнерів звертаються до Міненерго з бажанням брати участь у розробці та впровадженні водневих проєктів в Україні, зокрема, у процесі відбудови. Ми повинні не гаяти час, а використати його максимально ефективно і підготувати все для реалізації таких проектів. Політично прийнятий документ, в якому буде затверджена позиція України щодо розвитку водневих технологій, забезпечить нам прихід інвесторів, готових працювати з водневими проектами», — підкреслила вона.

Джерело: Міненерго України

 

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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