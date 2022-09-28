Міненерго завершило обговорення Водневої стратегії

Міністерство енергетики України завершило процес обговорення зі стейкхолдерами проекту Водневої стратегії України на період до 2030 року.

Про це повідомила заступник Міністра енергетики Юлія Підкоморна під час засідання робочої групи з підготовки Водневої стратегії.

Проект Стратегії було направлено для ознайомлення та внесення зауважень і пропозицій відповідним центральним органам виконавчої влади та державним компаніям, після чого їх пропозиції було винесено на розгляд робочої групи.

Юлія Підкоморна наголосила, що післявоєнне відновлення України відкриває можливості для реалізації нових проектів і запуску новітніх технологій.

«Вже зараз багато іноземних партнерів звертаються до Міненерго з бажанням брати участь у розробці та впровадженні водневих проєктів в Україні, зокрема, у процесі відбудови. Ми повинні не гаяти час, а використати його максимально ефективно і підготувати все для реалізації таких проектів. Політично прийнятий документ, в якому буде затверджена позиція України щодо розвитку водневих технологій, забезпечить нам прихід інвесторів, готових працювати з водневими проектами», — підкреслила вона.

Джерело: Міненерго України