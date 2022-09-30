Україна має достойно та зібрано пройти цей опалювальний сезон, — Прем’єр-міністр

Стан підготовки до опалювального сезону, роботу підприємств паливно-енергетичного комплексу на осінньо-зимовий період 2022/2023 та ліквідацію наслідків російської військової агресії в електроенергетичних системах обговорили учасники засідання Антикризового енергетичного штабу, що відбулося 29 вересня під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Уся Європа готується до найскладнішої зими через агресію росії. Україна також має достойно та зібрано пройти цей опалювальний сезон», — підкреслив Глава Уряду.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій, готовність України до опалювального сезону складає 88%. У першій декаді жовтня цей показник має наблизитись до 100%. Крім того, голови майже 140 міст разом із Мінрегіоном та «Нафтогазом» провели посилену підготовку до зими. Розроблено антикризові плани кожної області.

Учасники засідання заслухали інформацію Міністерства енергетики щодо накопичення енергоресурсів. За інформацією Міністра енергетики Германа Галущенка, наразі на українських складах є близько 2 млн тонн вугілля та майже 14 млрд куб. м газу в підземних сховищах. Прем’єр-міністр поставив завдання перед НАК «Нафтогаз» та Міненерго збільшити на початок опалювального сезону кількість газу, вугілля та мазуту.

Крім того, на засіданні Антикризового енергетичного штабу заслухали керівника Державної інспекції з енергетичного нагляду щодо ремонтних програм та керівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо фінансового стану підприємств енергетичної галузі.

За результатами роботи Антикризового енергетичного штабу дано завдання максимально пришвидшитись у питанні накопичення енергоресурсів та розробити плани їх ощадливого використання в осінньо-зимовий період. Зокрема, розглянути можливості оперативного збільшення власного видобутку газу та вугілля, корегування енергобалансів та стимулювання зменшення споживання електроенергії в пікові години.