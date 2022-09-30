Україна має достойно та зібрано пройти цей опалювальний сезон, — Прем’єр-міністр

Обновлено: Сентябрь 30, 2022.

Україна має достойно та зібрано пройти цей опалювальний сезон, — Прем’єр-міністр

Стан підготовки до опалювального сезону, роботу підприємств паливно-енергетичного комплексу на осінньо-зимовий період 2022/2023 та ліквідацію наслідків російської військової агресії в електроенергетичних системах обговорили учасники засідання Антикризового енергетичного штабу, що відбулося 29 вересня під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

«Уся Європа готується до найскладнішої зими через агресію росії. Україна також має достойно та зібрано пройти цей опалювальний сезон», — підкреслив Глава Уряду.

Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій, готовність України до опалювального сезону складає 88%. У першій декаді жовтня цей показник має наблизитись до 100%. Крім того, голови майже 140 міст разом із Мінрегіоном та «Нафтогазом» провели посилену підготовку до зими. Розроблено антикризові плани кожної області.

Учасники засідання заслухали інформацію Міністерства енергетики щодо накопичення енергоресурсів. За інформацією Міністра енергетики Германа Галущенка, наразі на українських складах є близько 2 млн тонн вугілля та майже 14 млрд куб. м газу в підземних сховищах. Прем’єр-міністр поставив завдання перед НАК «Нафтогаз» та Міненерго збільшити на початок опалювального сезону кількість газу, вугілля та мазуту.

Крім того, на засіданні Антикризового енергетичного штабу заслухали керівника Державної інспекції з енергетичного нагляду щодо ремонтних програм та керівника Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг щодо фінансового стану підприємств енергетичної галузі.

За результатами роботи Антикризового енергетичного штабу дано завдання максимально пришвидшитись у питанні накопичення енергоресурсів та розробити плани їх ощадливого використання в осінньо-зимовий період. Зокрема, розглянути можливості оперативного збільшення власного видобутку газу та вугілля, корегування енергобалансів та стимулювання зменшення споживання електроенергії в пікові години.

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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