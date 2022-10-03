30 вересня: Ситуація в енергетиці

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Готовність України до опалювального сезону складає 88%.
Уряд затвердив зміну назви Південноукраїнської АЕС
НКРЕКП підвищила тарифи на «зелену» електроенергію через зростання курсу євро
Стабільність інфраструктури
- Електроенергія
- Відповідно до постанови Кабміну № 1061 від 27 вересня 2022 року «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України з питань діяльності державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом», Уряд остаточно затвердив перейменування Южно-Української атомної електростанції на Південноукраїнську.
- Вчора, 29.09 Окупанти вдарили по Криворізькій ТЕС. 14 енергетиків компанії ДТЕК поранено внаслідок чергового терористичного удару росії касетними снарядами по об’єкту інфраструктури, що стався сьогодні вранці
- Нацкомісія, яка здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила рішення про перегляд тарифів на «зелену» електроенергію для суб’єктів господарювання, споживачів, включаючи кооперативи з генеруючими установками до 150 кВт та приватних домогосподарств, для приведення їх у відповідність до зростання курсу євро.
- Україна вже отримала від одинадцяти донорів зі Швеції 11 вантажів енергетичного обладнання загальною вагою 196,3 тонни. Серед обладнання, зокрема, 25 силових трансформаторів, 30 гелевих акумуляторів, дизельний генератор.
- За минулу добу відновлено електропостачання близько 20,1 тисячі споживачів, які були знеструмлені через бойові дії: у Сумській області – 9,7 тисяч, у Харківській – 5,7 тисяч, у Донецькій – 3,7 тисяч, у Миколаївській — 1 тисячі споживачів.
- Знеструмленими залишаються 1309 населених пунктів, загалом близько 763,58 тисяч споживачів. Зокрема, в Донецькій області – близько 404,4 тисяч, Харківській – 135,6 тисяч, Луганській – понад 128 тисяч споживачів. Без газопостачання – близько 624,1 тисяч абонентів.
Газ
Газопостачання відновили – 1140 абонентам.
ЖКГ
Стан підготовки до опалювального сезону, роботу підприємств паливно-енергетичного комплексу на осінньо-зимовий період 2022/2023 та ліквідацію наслідків російської військової агресії в електроенергетичних системах обговорили учасники засідання Антикризового енергетичного штабу, що відбулося 29 вересня під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
- Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій, готовність України до опалювального сезону складає 88%.
- У першій декаді жовтня цей показник має наблизитись до 100%.
- Крім того, голови майже 140 міст разом із Мінрегіоном та Нафтогазом провели посилену підготовку до зими. Розроблено антикризові плани кожної області.
- За інформацією Міністра енергетики Германа Галущенка, наразі на українських складах є близько 2 млн тонн вугілля та майже 14 млрд куб. м газу в підземних сховищах.
- Прем’єр-міністр поставив завдання перед НАК «Нафтогаз» та Міненерго збільшити на початок опалювального сезону кількість газу, вугілля та мазуту.
- За результатами роботи Антикризового енергетичного штабу дано завдання максимально пришвидшитись у питанні накопичення енергоресурсів та розробити плани їх ощадливого використання в осінньо-зимовий період.
- Зокрема, розглянути можливості оперативного збільшення власного видобутку газу та вугілля, корегування енергобалансів та стимулювання зменшення споживання електроенергії в пікові години.
Міжнародний вимір та санкції
- 50 країн – учасниць Генеральної конференції МАГАТЕ виступили зі спільною заявою, закликавши росію припинити ядерний шантаж. Документом зафіксовано, що пів сотні держав – учасників 66-ї Генеральної конференції МАГАТЕ рішуче засудили дії росії проти ядерних об’єктів в Україні та закликали рф негайно припинити будь-які втручання на українських атомних майданчиках.
- Естонія введе національні санкції проти російського газу з 1 січня 2022 року.
- У Міністерстві енергетики України пройшла зустріч з представниками посольства Норвегії та провідних норвезьких компаній, таких як правління Норвезько-української торгової палати, компаній Emergy AS, Itera та Rystad Energy. Сторони обговорили посилення співпраці між Україною та Норвегією, зокрема, у галузі відновлювальної енергетики та газопостачання. Під час зустрічі представники норвезьких енергетичних компаній презентували своє бачення розвитку енергетичного сектору через його відбудову на базі сучасних технологій.
За даними Міністерства енергетики, Укренерго, Нафтогаз, Енергоатом