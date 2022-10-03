Електроенергія: Україна та Європа 26 – 30 вересня 2022 року

Протягом минулого тижня на УЕБ було проведено 27 аукціонів з купівлі/продажу електроенергії в режимі одностороннього аукціону, з яких 9 – у комерційних секціях, та 18 – у спеціалізованих. Загалом реалізований обсяг за всіма типами торгів склав 2,18 млн. Мвт.г. електроенергії.

Індекс базового навантаження на жовтень складає 2934,5 грн//МВт.г. Квартальний індекс базового навантаження на IV квартал зафіксований на рівні 2705,6 грн/МВт.г.

На РДН протягом оглядового періоду ціни були стабільними, знаходившись в діапазоні 3345,58 — 3602,03 грн./МВт.г. Всього на РДН за останній тиждень в ОЕС України було реалізовано 249,8 тис. МВт.г. (+3%). На ВДР ціни також були стабільними. Середньозважені ціни змінювалися в діапазоні 3437,82 — 3802,84 МВт.г. Загальний обсяг купівлі-продажу за оглядовий період склав майже 28,8 тис. МВт.г.

В останній тиждень вересня на більшості європейських ринків продовжилася тенденція зниження цін на електричну енергію. Протягом тижня ціни на більшості ринків електроенергії знизилися в порівнянні з попереднім тижнем, хоча на деяких ринках спостерігалося і зростання.

Станом на 30 вересня 2022 р. ціна базової електроенергії становила:

Франція — 346,97 євро/МВт.г

Угорщина — 370,63 євро/МВт.г

Польща – 226,35 євро/МВт.г.

На жовтень 2022 р. у вищезазначених країнах електроенергія торгувалась за цінами в діапазоні 394 — 454 євро/МВт.г. Місячні ф’ючерси на листопад 2022 р. на електричну енергію зросли у Франції на 128%, в Угорщині на 26%.

Джерело: УЕБ