Глава МАГАТЕ Гроссі збирається відвідати Київ та Москву цього тижня

Голова Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі планує відвідати Київ і Москву цього тижня з метою проведення переговорів щодо створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.
Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.
Візит є частиною поточних зусиль щодо «швидшого впровадження зони ядерної безпеки та безпеки навколо Запорізької атомної електростанції».
Також Гроссі звернувся до РФ щодо затримання генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.
«Таке затримання будь-якого члена персоналу станції саме по собі буде джерелом серйозного занепокоєння, а також через його психологічний вплив і тиск на решту персоналу, що завдає шкоди ядерній безпеці», – сказав очільник МАГАТЕ.
Джерело: Економічна правда