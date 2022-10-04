Реалізація електричної енергії у вересні 2022 року

Обновлено: Октябрь 04, 2022.

Реалізація електричної енергії у вересні 2022 року

За результатами, вересня 2022 року на УЕБ було проведено 62 аукціони з купівлі-продажу базового, навантаження індивідуального профілю та блочних позицій електроенергії. З них 42 аукціони в спеціалізованих секціях та 20 за комерційною секцією.

Впродовж, вересня було сформовано 307 стартових позицій на купівлю-продаж різного типу навантаження. Загалом за вересень загальний обсяг купівлі-продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів склав 4,28 млн МВт.год.

Загалом станом на кінець вересня на УЕБ за напрямком «Електроенергія» акредитовано 477 учасників, що беруть участь в торгах. Основними учасниками є: ДП «НАЕК «Енергоатом», ПрАТ «Укргідроенерго», ТЕЦи та ТЕСи державної та комунальної форми власності, ДП «Гарантований покупець», компанії групи ДТЕК, постачальники універсальних послуг, НЕК «Укренерго», трейдери, великі споживачі.

Станом на 30 вересня місячний індекс базового навантаження на жовтень становив 2 934,5 грн/МВт.год., при цьому індекс на вересень сформувався на рівні 2 592,7 грн/МВт.год. Квартальний індекс базового навантаження Q4-22 (01.10.2022–31.12.2022) сформувався на рівні 2 705,6 грн/МВт.год.

«УЕБ постійно відстежує останні тенденції енергетичних ринків, намагаючись відповідно оновлювати, вдосконалювати процес торгівлі. В умовах воєнного стану забезпечення споживачів електроенергією достатніми обсягами не втрачає актуальності — прокоментував підсумки Генеральний директор УЕБ О. Коваленко.

Джерело: УЕБ

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Дискуссия

  • Європейська комісія рекомендувала російському ПАТ «Газпром» укласти довгостроковий транзитний контракт із новим оператором української газотранспортної системи.

    Про це повідомила пресслужба НАК » Нафтогаз України» Facebook.

    «Єврокомісія рекомендувала Газпрому заключити довгостроковий контракт на значний обсяг за європейськими правилами і з новим українським оператором ГТС, бо це відповідає комерційним інтересам усіх сторін та забезпечує енергетичну безпеку Європи. Це правда», — написали у Нафтогазі.

    НАК наголошує, що російські державні ЗМІ натомість вдаються до фейків.

    «Спроби російських державних ЗМІ переконати когось у тому, що ЄС підтримує прагнення Росії отримати контракт за допомогою політичного тиску — неправда… Будьте обережні, перевіряйте інформацію і її джерела. Такого в найближчі місяці буде багато», — зазначили у Нафтогазі.

    Українська компанія також додала, що Єврокомісія не підтримує прагнення Газпрому за допомогою політичного шантажу уникнути виконання законного арбітражного рішення в Стокгольмі.

    «Термінал» писав, транзитний контракт з Газпромом може бути підписаний за умов повного виконання Україною європейських правил з відділення оператора ГТС. Про це під час п’ятого Українського газового форуму сказав міністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

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