Відбудова енергосектору України за новітніми технологіями потребуватиме спеціалістів з сучасною освітою

Міністерство енергетики, Міністерство освіти і науки, а також Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” підписали меморандум про співпрацю в освітньо-науково-технічній сфері з низкою провідних вищих навчальних закладів, які готують спеціалістів у нафтогазовій галузі.

Сьогодні в Міненерго пройшла зустріч міністра енергетики Герман Галущенко з керівниками ВНЗ, участь у якій також взяли заступник міністра освіти та науки з питань європейської інтеграції Олексій Шкуратов, заступник міністра енергетики Микола Колісник, член правління НАК “Нафтогаз України” Олена Бойченко.

Герман Галущенко наголосив, що сьогодні українська енергетична галузь, як ніколи, потребує фахових спеціалістів.

“Зараз, в режимі масованих атак на енергетичні об’єкти, ми бачимо, що фаховість людей – це найголовніше. Сьогодні якість робіт напряму пов’язана з життям – як споживачів, які отримують такі необхідні взимку світло та тепло, так і самих енергетиків, які мають проводити ремонти під ворожими обстрілами”, – зазначив він.

Міністр наголосив, що війна посилила вимоги до якості підготовки майбутніх енергетиків, газовиків та працівників нафтової галузі: “Після нашої перемоги ми будемо відбудовувати український енергетичний сектор. Ми будемо робити це не за старими радянськими зразками, а використовуватимемо сучасні підходи і технологічні рішення. Тож нам потрібен і інший рівень освіти спеціалістів, які зможуть втілювати ці сучасні рішення і працювати з ними”.

Герман Галущенко зазначив, що міжнародні партнери України, зокрема з США, Канади та ЄС, готові брати участь у відбудові енергетичного сектору і так само надавати допомогу у підготовці спеціалістів, які будуть працювати на відповідних об’єктах.

“Міністерство енергетики готове максимально сприяти координації такої співпраці. Ми починаємо з нафтогазового сектору, але до співробітництва з вищими навчальними закладами готові долучитися всі без виключення державні енергетичні компанії”, — підкреслив він.

Довідково:

Меморандум про співпрацю в освітньо-науково-технічній сфері крім двох міністерств підписали керівники АТ «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, Національного університету “Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка”, Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Львівського національного університету імені Івана Франка, Державного підприємства “Державна паливна компанія “Масма” (Дослідно-науковий центр).

Меморандум передбачає співпрацю сторін з метою вдосконалення якості надання освітніх послуг у нафтогазовій сфері та розвитку нафтогазової галузі.

Зокрема співпраця здійснюватиметься за такими напрямками:

- удосконалення стандартів вищої освіти та освітніх програм, спрямованих на забезпечення підготовки кваліфікованих фахівців для потреб підприємств нафтогазової галузі України;

- реалізація спільних проєктів, зокрема, щодо використання адаптованих навчальних курсів провідних міжнародних профільних закладів вищої освіти на базі українських;

- комунікаційна підтримка проєктів, спрямованих на вдосконалення якості надання освітніх послуг у нафтогазовій сфері України та розвиток нафтогазової галузі;

- забезпечення розвитку освітньої, наукової, науково-технічної, та інноваційної діяльності закладів вищої освіти, які є сторонами меморандуму, а також їх інтеграції з виробництвом;

- розроблення пропозицій до професійних стандартів за видами трудової (професійної) діяльності, професіями та кваліфікаціями в нафтогазовій галузі;

- організація та проведення спільних наукових досліджень, освітніх та наукових заходів, форумів, конференцій, тренінгів, воркшопів, семінарів та інших заходів, що відповідають меті меморандуму.

Джерело: Міненерго України